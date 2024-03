La festa del papà in piazza a De Ferrari tra famiglie, giochi e divertimento

Genova. Pomeriggio di festa per padri e figli oggi in piazza De Ferrari a Genova, che si è trasformata in un grande parco giochi a cielo aperto per l’iniziativa di Regione Liguria “Gioca con papà”. Musica, laboratori creativi e spettacoli hanno infatti accompagnato l’ultima giornata della settimana dedicata alla Festa del Papà. Oltre all’animazione in compagnia di trampolieri, giocolieri ed equilibristi, del truccabimbi e della baby dance, non è mancato un tocco di tradizione: la merenda con focaccia offerta a tutti i partecipanti.

Questa sera, sempre in occasione della ricorrenza, Regione Liguria proietterà sul maxischermo in piazza De Ferrari le più belle frasi in risposta alla domanda: “Cos’hai imparato dal tuo papà?”.

“Una giornata di condivisione tra papà e figli per cementare un rapporto che ci accompagna per tutta la vita con tanti bei ricordi, come la giornata di oggi – commenta l’assessore alla Tutela e Valorizzazione dell’infanzia Simona Ferro -. La figura paterna rimane un pilastro fondamentale della famiglia e della società, perché rappresenta un esempio nel percorso di crescita dei bambini”.

“Il centro di Genova ha accolto tantissimi papà e bambini – aggiunge Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria – per trascorrere un pomeriggio insieme in questa splendida