La Croce Verde di Sestri Ponente assume un autista soccorritore, ecco come candidarsi

Genova. L’Ente di Assistenza Croce Verde Sestri Ponente annuncia l’apertura di un avviso di selezione per assumere un autista-soccorritore.

Requisiti richiesti:

Cittadinanza Italiana o di Stato membro dell’Unione Europea o essere in regola con i requisiti per l’ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale.

Godimento dei diritti civili e politici e immunità da condanne penali

Non avere carichi pendenti di natura penale

Buona conoscenza della lingua italiana: parlata e scritta

Domicilio nell’area del Comune di Genova

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media)

Patente di guida Cat. B (da almeno 3 anni)

Corso 118 con BLSD

Esperienza nel soccorso sanitario di almeno un anno certificata da ente accreditato (P.A. aderenti alla rete

associativa ANPAS- C.R.I.)

Procedura di selezione:

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice, potrà essere spedita:

Via posta con raccomandata A/R all’indirizzo – Pubblica Assistenza Croce Verde Sestri Ponente Odv, via Gian Giacomo Cavalli 5 – 16154 Genova (farà fede il timbro postale)..

Via Pec all’indirizzo croceverdesestrip@pec.it (farà fede la data di trasmissione).

L’Ente di Assistenza è impegnato a promuovere la diversità e l’inclusione sul luogo di lavoro e a offrire opportunità paritarie a tutti i candidati qualificati.

Per ulteriori informazioni e per candidarsi, si prega di visitare i canali d’informazione social media (Pagina Facebook e

Instagram) contenenti il link di accesso al download diretto della documentazione necessaria.

Le domande dovranno pervenire entro il termine previsto del 21/04/2024.