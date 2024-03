Juventus-Genoa LIVE (0-0): rossoblù ordinati, Allegri fa un triplo cambio

JUVENTUS – GENOA 0-0

60′ Situazione misteriosa in area di rigore con Vasquez che lamenta un contatto da Cambiaso. Per Giua non c’è nulla per decretare il penalty.

57′ Cambiaso alza la gamba sul contrasto con Vasquez: ammonizione per lui. Triplo cambio per la Juventus: Allegri manda in campo Rabiot, Yildiz e Iling Junior per Mckennie, Chiesa e Kostic.

53′ Intervento in scivolata di capitan Badelj su Chiesa, che piano piano si sta riprendendo dopo un primo tempo condito da qualche imprecisione di troppo. La sua partita, tuttavia, sembra che stia per finire.

50′ Bianconeri che cercano di stare nella metà campo genoana con il prolungato possesso palla. Rossoblù che difendono compatti.

46′ Prima con Vlahovic e poi con Gatti, la Juventus si propone dalle parti di Martinez con maggiore veemenza.

Si riparte senza alcun cambio tra le due formazioni.

Secondo tempo

Prima frazione di gioco conclusa sullo 0-0, risultato corretto nonostante sia stato il Genoa a proporsi con maggiore precisione dalle parti bianconeri. La Juventus fa fatica a costruire senza commettere errori in rifinitura, quindi i rossoblù provano ad approfittarne con un’ottima tenuta del campo. Tridente che ha portato a diversi spunti positivi, con Vitinha tra i più vivaci. Nel secondo tempo sarà da aspettarsi una reazione bianconera, ma il Grifone deve continuare su questa strada.

45′ Si chiude la prima frazione di gioco: il Genoa è coraggioso e la Juve tanto imprecisa, si va negli spogliatoi sullo 0-0.

43′ Che brutto errore di rifinitura per la Juventus! Si crea il contropiede, palla per Vlahovic che serve un pallone orribile per Chiesa: quanti errori gravi per la Juve.

40′ Si sta per concludere un primo tempo veramente positivo per gli uomini di Gilardino, che continua a fare avanti e indietro all’interno della sua area tecnica. Allegri molto contrariato, molta confusione nelle giocate dei suoi.

38′ Danilo stende Vitinha: il centrale brasiliano era stato avvisato più volte, arriva il giallo per lui.

37′ Spence ancora ad intervenire su Chiesa. Poteva starci il calcio di punizione dal limite per un fallo sull’esterno bianconero, ma il VAR non può correggere la decisione ed è corner Juve.

34′ Chiesa supera in marcatura Spence, che va a servire Vlahovic. L’attaccante serbo entra in area di rigore, crossa e chiede il tocco di mano dello stesso ex Tottenham. Braccio attaccato al corpo, si gioca.

31′ Ancora Gatti! Pallone teso dalla sinistra messo da Kostic con il centrale pronto a concludere in rete: deviazione in corner.

26′ La Juventus effettua il suo primo tiro in porta: non è Chiesa, neppure Vlahovic ma il difensore Federico Gatti con una conclusione da fuori tra le braccia di Martinez.

25′ Allontana in corner Cambiaso un pallone insidiosissimo. Applaude Gilardino dalla panchina.

23′ Retegui non trova lo specchio della porta ma è ancora il Genoa a proporsi davanti.

20′ Pochissima Juventus contro un coraggioso Genoa in questi primi venti minuti. Tuttavia il guizzo dei singoli bianconeri può verificarsi da un momento all’altro.

17′ Gudmundson in ripartenza duella con Kostic fino a che entrambi i giocatori finiscono per terra: fallo in attacca, possesso Juve. Decisione contestata da Gilardino in panchina.

15′ Ora si fa vedere la Juve in attacco con il contropiede gestito da Cambiaso. L’ex rossoblù prova a servire Vlahovic che però viene anticipato da De Winter.

14′ Mentre la Juventus non è ancora entrata in partita, il Genoa prova a proporsi con coraggio nella metà campo bianconeri. Allegri insoddisfatto in panchina, mentre Gilardino plaude i suoi.

10′ Scintille tra Retegui e Danilo, deve intervenire Giua per calmare gli animi.

9′ Altra conclusione verso la porta del Genoa, stavolta ecco Vitinha che però Szczesny blocca.

8′ Occasione Genoa! Gudmundson mette in mezzo una sfera diretta alla testa di Bani: la palla forse intercettata da Gatti viene respinta in corner dall’estremo difensore bianconero.

4′ Primi minuti di possesso per il Genoa, con la Juve che però prova a lavorare sul pressing verso i portatori di palla.

Inizia il match! Padroni di casa con classica divisa bianconera, terza maglia “dorata” per il Genoa. Possesso per il Grifone che attacca verso la porta direzione Curva Sud. Sono 500 i tifosi rossoblù presenti allo stadio ma non fanno parte della tifoseria organizzata, che ha disertato a causa della polemica sull’erogazione dei biglietti della società bianconera.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione di Allegri: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Jr., Kean, Weah, Rugani, Rabiot, Djalo, Nicolussi C., Nonge.

GENOA (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Messias, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson; Retegui, Vitinha. A disposizione di Gilardino: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Strootman, Vogliacco, Malinovskyi, Cittadini, Ankeye, Pittino, Haps.

Arbitro: Giua; Assistenti: Bresmes e Scarpa; Quarto Ufficiale: Di Bello; VAR: Aureliano; AVAR: Guida.

Torino. “Il tridente? Può essere un’idea dall’inizio o a partita in corso”. Così aveva detto Gilardino nella conferenza di ieri mattina, così ha confermato nelle formazioni ufficiali uscite pochi minuti fa: l’idea è diventata subito realtà, il Genoa schiera dal primo minuto il trio offensivo composto da Retegui, Gudmundsson e Vitinha. Forte la volontà di giocarsi le proprie carte a viso aperto contro la Juventus di Massimiliano Allegri, composta da giocatori di qualità ma che sta vivendo un periodo particolarmente negativo: solo sei punti conquistati nel giro di un mese, oggi i bianconeri sono obbligati a tornare al successo ma i rossoblù vogliono dare loro del filo da torcere e, chissà, strappare qualche punto di platino per il proprio percorso.