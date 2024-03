Ital Brokers e Yolo in partnership per il phygital

Milano. Ital Brokers, broker di assicurazione italiano specializzato nella gestione dei grandi rischi marine, industriali e large corporate, ha scelto di affidarsi a YOLO, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, per sviluppare una soluzione tecnologica integrata e personalizzata in grado di abilitare la vendita digitale in modalità B2B e B2B2C.

Nel B2B, la piattaforma permetterà ai clienti corporate di Ital Brokers di semplificare e velocizzare le attività di distribuzione grazie alla possibilità di censire gli asset da assicurare, attivare nuove coperture e aprire i sinistri in modalità full digital. Nel B2B2C, la nuova offerta assicurativa digitale verrà veicolata attraverso i partner distributivi di Ital Brokers consentendo di valorizzare le loro customer base.

La partnership con YOLO rientra nel piano d’investimenti sull’innovazione tecnologica promosso da Ital Broker con l’obiettivo di diventare la più grande società indipendente a capitale interamente italiano nel brokeraggio assicurativo, offrendo soluzioni di consulenza e management assicurativo avanzato per imprese e istituzioni.

Il digitale riveste un ruolo di primo piano nella strategia di crescita organica di Ital Brokers perché consente alla società d’incrementare l’efficienza operativa e distributiva con vantaggi rilevanti per la clientela large corporate, sia in termini di customer experience, sia in termini di valorizzazione e fidelizzazione della loro base clienti.

L’accordo con Ital Brokers porta a 56 le partnership sviluppate da YOLO, in Italia e all’estero, per abilitare l’offerta assicurativa digitale di banche, compagnie e broker, imprese e gruppi retailer (p.e. utilities e GDO) che incorporano nell’offerta core i prodotti assicurativi.

“Il passaggio al modello di distribuzione ibrido (fisico-digitale) è oggi la soluzione più efficace per valorizzare una base clienti e sviluppare l’offerta assicurativa. È per noi motivo di particolare soddisfazione che Ital Broker, una delle più importanti realtà del brokeraggio assicurativo nazionale, abbia scelto YOLO come partner per realizzare questo progetto d’importanza strategica”, ha dichiarato Gianluca De Cobelli, CoFounder e CEO di YOLO Group. “Siamo entusiasti della nostra nuova partnership con YOLO, un passo strategico che rafforza il nostro impegno per l’innovazione digitale di Ital Brokers. Questa collaborazione è un salto qualitativo nel nostro percorso di sviluppo che introduce soluzioni digitali all’avanguardia nel settore dell’intermediazione assicurativa. Attraverso l’aggiunta di servizi assicurativi innovativi, miriamo a rafforzare il legame tra le imprese e i loro utenti, offrendo soluzioni che vanno oltre le aspettative e stabilendo nuovi standard di eccellenza nel servizio alla clientela”, dichiara di Luca Garella, presidente di Ital Brokers