Iren Genova Quinto, netto successo sull’Astra Roma

Genova. Vittoria dai contorni netti per l’Iren Genova Quinto nella terza giornata del Round Retrocessione di Serie A1. Alla “Marco Paganuzzi” delle Piscine di Albaro i biancorossi superano 13-5 l’Astra Nuoto Roma al termine di una gara mai in discussione, condotta con sempre un giusto margine di sicurezza da Di Somma e compagni.

“Abbiamo giocato da Quinto, come avevo chiesto – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Serviva una prestazione da squadra compatta e coesa. La posta in palio era importante, ma siamo riusciti a convogliare il nervosismo in un atteggiamento positivo e di questa sono molto contento. Sono felice anche per il primo gol in Serie A1 di Gregorio Pianezza, un ragazzo che non abita a Genova e fa un sacco di chilometri per allenarsi, ma dimostra come lavoro e sacrifici ripaghino sempre. Sabato prossimo andremo in casa del Salerno per dare continuità a prestazione e risultato, non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo“.

Il tabellino:

IREN GENOVA QUINTO – ASTRA NUOTO ROMA 13-5

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, S. Villa 1, G. Molina Rios 3, R. Ravina 1, A. Fracas 1, A. Nora 1, N. Figari, F. Panerai 3, G. Pianezza 1, J. Gambacciani 1, F. Armenante, A. Massa. All. Bittarello

ASTRA NUOTO ROMA: R. Valle, D. Camposecco, D. Martinelli, M. Voncina, P. Faraglia 2, A. Tartaro, C. Mirarchi 2, L. Provenziani, S. Boezi, F. Lucci 1, M. Spione, L. Cotugno, M. Musco, M. Maffei . All. Mirarchi

Arbitri: Schiavo e Carmignani

Note: Parziali: 3-2 3-0 1-1 6-2 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Quinto 5/7 + un rigore e Roma 2/10 + 2 rigori. Musco (R) subentra a Valle nel finale del quarto tempo. Armenante (Q) subentra a Massaro nel finale del quarto tempo.