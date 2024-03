Innovazione, i ragazzi delle scuole genovesi a scuola di “cittadinanza smart”

Genova. Insegnare ai giovani genovesi a utilizzare in modo responsabile e consapevole i device digitali, focalizzandosi sul fondamentale contributo che la tecnologia può offrire per affrontare e vincere le grandi sfide globali del presente e del futuro, incarnate dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda Onu 2030.

È l’obiettivo di “Educare le nuove generazioni alla Smartcitizenship”, il progetto organizzato dall’Associazione Genova Smart City e promosso dal Comune di Genova per diffondere la cultura della smart city nelle scuole genovesi, educando e sensibilizzando i più giovani sulle tematiche legate a tecnologia, innovazione, sostenibilità e inclusione.

Il progetto, di durata annuale e con l’intenzione di riproporlo anche in futuro, è partito a febbraio dall’IC Castelletto ed è rivolto a più di 20 scuole genovesi (almeno due per Municipio) tra primarie, secondarie di I e II grado, per un totale di oltre 100 classi e circa 2.000 studenti coinvolti. Lo scopo è di rispondere ai fabbisogni formativi delle scuole in tema di educazione civica e tecnologica, con un approccio innovativo teso ad approfondire le competenze digitali. Dopo il debutto a Castelletto, l’iter è proseguito a marzo presso gli IC Pra’ e IC San Fruttuoso. I prossimi appuntamenti saranno mercoledì 3 aprile, IC Terralba; giovedì 4 e venerdì 5 aprile, IC Borgoratti; mercoledì 10 aprile, IC San Giovanni Battista; venerdì 12 aprile, IC Foce.

Queste competenze vengono integrate a un’ampia gamma di questioni relative allo sviluppo economico e sociale, toccate da Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile: povertà, fame, diritto alla salute e all’istruzione, accesso ad acqua ed energia, lavoro, crescita economica inclusiva e sostenibile, cambiamento climatico e tutela dell’ambiente, urbanizzazione, modelli di produzione e di consumo, uguaglianza sociale, giustizia e pace.

“Prodotti e processi innovativi non bastano a portare a termine la transizione digitale, economica e sociale iniziata al tempo della pandemia: serve soprattutto la diffusione, a partire dalle nuove generazioni, di un’autentica cultura dell’innovazione – spiega l’assessore comunale ad Ambiente, Energia, Transizione ecologica e Genova Smart City Matteo Campora – Un obiettivo sfidante che un progetto innovativo come questo ci aiuta a raggiungere attraverso un programma di educazione civica e tecnologica che insegna ai nostri giovani, dai bimbi delle primarie ai ragazzi delle secondarie, a comprendere il mondo di oggi e di domani. Temi quali tutela dell’ambiente, mobilità sostenibile e risparmio energetico incidono direttamente sul nostro pianeta, ed è importante che i nostri ragazzi li conoscano per potersi trasformare, da semplici spettatori, in attori del cambiamento”.

“Le nuove tecnologie hanno cambiato profondamente, e lo faranno sempre di più, le dinamiche economiche e sociali, compreso il mondo della scuola dove le competenze digitali sono un valore aggiunto per la formazione e la crescita valoriale dei nostri bambini – aggiunge l’assessore alle Politiche dell’istruzione e informatica Marta Brusoni – Ma Internet, per contribuire al benessere generale, deve diventare uno strumento di partecipazione alla vita sociale, culturale e politica del Paese, diffondendo tra le persone la conoscenza di pratiche virtuose quali sostenibilità ambientale, pace, giustizia, uguaglianza e inclusione sociale. In questo senso, il progetto “Educare le nuove generazioni alla Smartcitizenship” è una best practice che trasmette ai ragazzi la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, aiutandoli a inserirsi nel nostro contesto sociale e a rendersi conto di come le scelte individuali incidano positivamente sui grandi processi globali che investono economia, società e ambiente”.

“Un progetto fortemente innovativo, di educazione civica e tecnologica, che mira a formare cittadini più attenti e sensibili alle grandi potenzialità legate al corretto utilizzo delle competenze digitali – commenta l’assessore alle Politiche per i giovani Francesca Corso –, ma non solo. Infatti, nel mondo globalizzato di oggi, è indispensabile per i ragazzi ragionare secondo un approccio olistico che li faccia riflettere sulle conseguenze che ogni singola azione produce sugli altri e sull’ambiente. Un modo per acquisire una coscienza sociale, mettersi in gioco e intraprendere un percorso partecipativo che possa generare, per ogni singolo ragazzo e per tutta la collettività, crescita culturale e inclusione sociale”.

Il progetto “Educare le nuove generazioni alla Smartcitizenship” getta le basi, a partire dai più giovani, per la costruzione di una Genova smart city, ovvero una città intelligente capace di garantire, insieme all’implementazione di soluzioni tecnologiche adeguate, anche l’accesso al sapere e alle conoscenze necessarie per un più efficace utilizzo degli strumenti digitali, promuovendo comportamenti personali e collettivi con cui rendere la nostra società sempre più resiliente e sostenibile in termini di sviluppo economico, tutela dell’ambiente e della salute umana, inclusione e giustizia sociale.