Incidenti e cantieri sulle autostrade a Genova, ancora un venerdì da incubo su A10, A26 e A7

Genova. Uscire da Genova il venerdì pomeriggio? Ancora un’impresa “estrema” per chi viaggia su strade e autostrade. Anche in questo venerdì 1 marzo pesanti disagi dovuti a cantieri ma anche incidenti sulla rete.

Un incidente senza feriti gravi avvenuto intorno alle 17.30 ha creato code fino a quattro chilometri sulla A10 tra Sampierdarena e Pegli, in direzione ponente.

E’ a causa di cantieri che ci sono invece quattro chilometri di coda sulla A7 Genova Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord.

Per spostarsi verso Piemonte e Lombardia ha poco senso scegliere la A26 come alternativa: anche qui tre chilometri di coda, per lavori, tra Masone e Ovada.