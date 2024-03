Incidente sulla A10 tra Genova Aeroporto e Genova Ovest: code sul nodo autostradale

Genova. Un mezzo pesante coinvolto, una persona ferita ma non in gravi condizioni, ma pesanti rallentamenti sul nodo autostradale genovese, questa mattina, per un incidente avvenuto poco dopo le 7 tra Genova Aeroporto e Genova Ovest.

Sull’autostrada A10 si sono formate code per chi proviene da ponente e deve andare verso il centro o verso la A7.

Un altro incidente si è verificato tra Pra’ e Arenzano, sempre sulla A10. Anche in questo caso, un ferito non grave. Il sinistro ha riguardato un’automobile. Code dunque anche in direzione del ponente.

Ripercussioni sulla viabilità ordinaria.