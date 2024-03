Incidente sul lavoro a Casarza, Sinistra Italiana: “Infortuni riguardano spesso chi dovrebbe essere più salvaguardato”

Genova. “L’ultimo incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane stagista in una fabbrica di Casarza Ligure pone ancora una volta all’attenzione di tutti la tragedia delle morti e degli incidenti sul lavoro. Gli incidenti molto spesso, come in questo caso, riguardano lavoratori che dovrebbero essere particolarmente salvaguardati perché in formazione o, al contrario, perché anziani”. così Carla Nattero, segretaria di Sinistra Italiana Liguria.

“In Liguria gli incidenti sono in aumento. Dati dell’INAIL ci dicono che nel mese di gennaio sono aumentati del 10%, una percentuale superiore alla media italiana che è del 6,7%”, aggiunge.

“Noi riteniamo che, accanto a quella evidente delle imprese, ci siano anche grandi responsabilità delle istituzioni e della politica che fanno troppo poco per fermare queste stragi. Le proposte fatte dal governo nazionale per invertire la tendenza sono del tutto insufficienti. Appoggiamo la decisione di CGIL e UIL di proseguire la mobilitazione e la lotta”, sottolinea Nattero.

“A livello ligure è in discussione in questo mese il piano regionale della sicurezza e faremo anche noi la nostra parte, presentando osservazioni tese a rafforzare il ruolo ispettivo sui posti di lavoro, aggravare le sanzioni e soprattutto limitare e normare rigidamente i subappalti”, conclude.