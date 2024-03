Incidente nella notte, auto si ribalta in A12 e viene colpita da un’altra macchina: due feriti

Genova. Incidente questa notte sull’autostrada A12 in direzione Genova, nel tratto tra Recco e Nervi: per cause da chiarire un’auto con due persone a bordo si è ribaltata ed è stata poi colpita da un’altra vettura sopraggiunta da dietro.

È successo intorno all’una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, la Croce Verde di Recco e l’automedica del 118 di Genova.

I pompieri hanno estratto dall’abitacolo i due occupanti, per fortuna feriti solo in modo lieve: entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo. Nessun ferito per quanto riguarda l’auto che ha urtato la macchina capottata.

L’autostrada è stata momentaneamente bloccata per consentire i soccorsi. Poco dopo la situazione è tornata regolare.