Genova. Incidente mortale questa sera in via Archimede, nel quartiere di San Fruttuoso. Una donna di circa 70 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada ed è deceduta.

È successo poco prima delle 19.00 davanti all’imboccatura del sottopasso ferroviario.

Inutili i tentativi di rianimazione dei medici del 118 e dei militi della Squadra Emergenza accorsi sul posto, durati più di un’ora: la donna è morta probabilmente sul colpo a causa di un violento trauma cranico. All’arrivo dei soccorsi era già in arresto cardiocircolatorio.

Sul posto la polizia locale con il nucleo infortunistica: la dinamica è ancora al vaglio degli agenti, ma dalle prime indicazioni sembra che la signora stesse attraversando sulle strisce pedonali da ponente a levante. L’uomo alla guida dell’auto si è fermato a prestare soccorso. A contribuire all’investimento potrebbe essere stata la scarsa visibilità aggravata dalla pioggia battente.

guarda tutte le foto 10



Incidente mortale in via Archimede, donna travolta e uccisa da un’auto

La vittima non aveva con sé i documenti, motivo per cui non è stato ancora possibile identificarla.