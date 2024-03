Incidente in autostrada, auto si ribalta prima di Genova Ovest: traffico in tilt su A7 e A12

Genova. Traffico in tilt questa mattina sull’autostrada A7 a causa di un rocambolesco incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, poco prima di Genova Ovest in direzione sud.

Poco dopo le 9.00, per ragioni da chiarire, due vetture si sono scontrate all’interno della galleria Certosa. In seguito all’impatto un pick-up è finito capottato.

Sul posto la Croce Bianca di Bolzaneto e l’automedica del 118, ma entrambe le persone coinvolte sono rimaste pressoché illese e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Pesanti invece le conseguenze sul traffico, che è rimasto bloccato per diverse decine di minuti. Attualmente si registrano 4 chilometri di coda in direzione Genova Ovest con ripercussioni anche sull’autostrada A12 in direzione ponente. Il mezzo è stato rimosso con un carro attrezzi.

Il traffico defluisce sulla corsia di marcia. In alternativa, per chi è diretto verso Genova, si consiglia di uscire a Genova Bolzaneto e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Genova Aeroporto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale tutti i mezzi di soccorso.