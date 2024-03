Incidente in A12, auto contro furgoncino: un ferito grave e traffico in tilt

Genova. Incidente nella tarda serata di venerdì sull’autostrada A12, nel tratto compreso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno.

Lo schianto ha coinvolto un furgoncino e un’auto, che per motivi da chiarire si sono scontrati. Nell’urto il conducente dell’auto è rimasto incastrato all’interno del veicolo, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo in sicurezza dall’abitacolo e affidarlo ai mezzi di soccorso inviati dal 118.

Il ferito è stato quindi accompagnato da ambulanza e automedica all’ospedale San Martino in codice rosso, con diversi traumi ma cosciente e vigile.

Poco prima delle 22 sul tratto si era formata una coda di circa due chilometri. L’entrata consigliata per chi viaggia verso Livorno era Genova Nervi, l’uscita per chi arriva dal capoluogo ligure, Genova est.