Incendio nei fondi della scuola Montale, 60 evacuati tra studenti e personale

Genova. Evacuata ieri per un principio d’incendio la scuola Montale in via Timavo.

Nel pomeriggio un denso fumo è iniziato ad uscire dai fondi dell’edificio. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno individuato la provenienza delle fiamme, da un locale destinato a deposito cartaceo.

Le squadre intervenute hanno provveduto all’evacuazione di una sessantina di persone fra studenti e personale scolastico. Nessuno di loro ha necessitato di cure mediche.

Per indagare sulla cause dell’incendio il locale è stato sottoposto a sequestro.