In centinaia a Voltri per l’addio a Franco Priano: “Con lui è iniziato il mito della focaccia”

Genova. Almeno 300 persone hanno riempito questa mattina la chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo a Voltri per il funerale di Franchin Priano, morto all’età di 88 anni. Era l’ultimo rimasto in vita dei tre fratelli che nel 1964 avevano aperto l’iconico forno di via Camozzini noto per la particolare focaccia cosparsa di farina di mais.

“È stato lui quello che ha portato l’arte e ha insegnato a tutti, gli altri due fratelli si sono aggregati. Era venuto a fare il pasticcere a Genova da un parente, lo avevano convinto non senza sforzo perché all’epoca Voltri all’epoca era davvero periferia – racconta il nipote Stefano, uno dei depositari della tradizione insieme a Bruno e Katia, i figli di Giuseppe -. Era il perno di tutto, anche se non si vedeva. Sono stati anni bellissimi, era veramente un uomo buono d’animo, mai una parola fuori posto. Ci volevamo un bene dell’anima. Posso dire che è andato via il mio secondo papà”.

Nel giugno del 2020 era scomparso Angelo, a 80 anni, e l’anno successivo Giuseppe, a 87. I tre fratelli avevano rilevato dalla famiglia Bruzzone la bottega di via Camozzini nel 1964 dove lavorava Simone Dagnino, detto Scimunin. Dieci anni dopo rilevano del tutto l’attività aprendo un altro punto vendita nei locali di via Camozzini 76R, dove inizia a lavorare anche la sorella Maria. A Franco, pasticcere dall’età di 14 anni, il compito di insegnare ai fratelli l’arte della produzione dolciaria di fianco alla produzione della tipica focaccia di Voltri. Nel 2003 Stefano, Bruno e Katia, figli di Giuseppe, rilevano i locali di via Camozzini 76R.

Da allora la focaccia che ha reso noto il nome Priano in tutta la Liguria si prepara sempre allo stesso modo, seguendo la procedura tradizionale, che prevede una spolverata di farina di mais e la cottura direttamente sulla piastra del forno, senza l’utilizzo della teglia. Ne risulta un prodotto fragrante e contemporaneamente morbido e sottile, cotto direttamente sulla piastra del forno.

“Hai ritenuto fosse arrivato per te il tempo giusto per avvicinarti nuovamente alla mamma che sicuramente, come era solita fare, ti avrà già preparato grembiuli e magliette per tornare a lavorare con i tuoi fratelli. Mi piace ricordarti così, davanti al tuo forno, insieme agli zii, orgogliosi della realtà che con fatica e tanto amore avete costruito – lo ha ricordato sui social il figlio Paolo – Sei stato un padre meraviglioso, sei stato il mio miglior amico, sei stato per me e per molti altri il più esemplare dei maestri. E sono sicuro che ogni volta che impasterò pandolci e colombe mi basterà pensarti intensamente, e tu sarai lì, ogni momento accanto a me a ricordarmi che tutto va bene”.