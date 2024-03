Imprenditori di successo testimonial dell’eccellenza di BBBell, al via nuova campagna dedicata al mondo business

Torino. È on air la nuova campagna pubblicitaria dedicata ai servizi per le imprese di BBBell, azienda di telecomunicazioni leader nel Nord Ovest, specializzata in connettività wireless e fibra.

Firmata da Barabino & Partners, che ne ha curato anche la pianificazione e che segue da oltre dieci anni la comunicazione integrata dell’azienda, ha una durata di circa due mesi e si sviluppa in maniera capillare sulle principali testate nazionali off e online, sui canali social, sulle testate verticali e su quelle sportive per poter raggiungere, anche in tempi diversi, target differenziati e allargati, sia a tutti i territori coperti dal servizio BBBell sia ad un bacino di potenziali clienti su scala nazionale.

Obiettivo della campagna è sottolineare un progressivo cambio di passo e strategia di BBBell, da operatore dedicato ai servizi di connettività a banda ultra-larga, sia wireless che fibra, ad interlocutore unico di servizi digitali a tutto tondo consentendo alla propria utenza e ai possibili nuovi clienti di scegliere tra un bouquet ampio e diversificato di soluzioni.

La campagna racconta i servizi BBBell attraverso quattro testimonial speciali: imprenditori di successo che hanno scelto i servizi di connettività, telefonia fissa e mobile e soluzioni Cloud dell’azienda di telecomunicazioni torinese. Roberto Marchisio, titolare di Marchisio Bici – dal 2000 punto di riferimento fra Liguria e basso Piemonte per l’acquisto di biciclette nuove e usate; Elia Dalmasso, presidente di ARAP – l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte che supporta sul territorio lo sviluppo degli allevamenti con particolare attenzione alla qualità della razza piemontese; Fabrizio Nastasi, titolare di Imago VFX – azienda innovativa torinese a supporto della produzione cine-audiovisiva e Luca Fasano titolare di Valverbe – società agricola cooperativa situata in Val Varaita conosciuta sul mercato italiano per le sue tisane biologiche.

La campagna ricorda uno dei valori chiave dell’azienda di telecomunicazioni: vicinanza alle persone e al territorio, anche nelle aree più isolate. Grazie alla tecnologia che sfrutta le onde radio, alternativa e sostitutiva rispetto al cavo in rame e in grado di raggiungere potenzialmente ogni territorio, BBBell è infatti attivamente impegnata nella riduzione del digital divide portando una connessione internet stabile e veloce anche nelle aree a segnale limitato. L’azienda adotta una metodologia basata sulla vicinanza: un modello di consulenza su misura che permette di sviluppare, in una logica di partnership, un percorso di innovazione capace di rispondere alle esigenze reali di ogni impresa. Sono moltissimi, infatti, i servizi che l’azienda di telecomunicazioni offre oltre alla connettività, dal centralino virtuale al Disaster Recovery, dall’Anti-DDos ai servizi di allarmistica e sicurezza, fino alle soluzioni Cloud e alla telefonia mobile.

BBBell ha previsto nelle prossime settimane importanti investimenti in ambito pubblicitario con una ricca programmazione pianificata sia online che offline: attività di Programmatic e AdSearch su Google, banner online su testate locali e nazionali, contributi redazionali e dem su testate nazionali e settore IT, social media (Facebook, Instagram, LinkedIn).