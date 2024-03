Impianti di depurazione: la Regione finanzia ammodernamento a Ronco Scrivia

Liguria. Via libera della Regione Liguria all’Accordo di programma con il ministero dell’Ambiente per quattro interventi di miglioramento degli impianti di depurazione e di fognatura ad Albenga, Borghetto Santo Spirito, Stella e Ronco Scrivia per oltre 15,3 milioni di euro a valere sulle risorse previste per la Liguria dal Pnrr (misura 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione” della missione Rivoluzione Verde e Transizione ecologica). L’Accordo di programma sarà sottoscritto anche con la Provincia di Savona e la Città Metropolitana di Genova.

“Siamo soddisfatti perchè questi lavori consentiranno di risolvere definitivamente alcune situazioni di infrazione europea in tema di depurazione − spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone − si tratta di un passo avanti di grande importanza, particolarmente atteso, su un tema su cui nel corso degli anni sono mancate risposte concrete: Regione Liguria, reperite le risorse grazie al Pnrr, ha deciso di intervenire in supporto agli Ato provinciali, titolari degli interventi, evitando che i costi finiscano in tariffa, e quindi a carico dei cittadini. In questo modo andiamo inoltre a rendere più efficace la depurazione delle acque reflue anche attraverso il ricorso all’innovazione tecnologica e, dove possibile, andando a trasformare gli impianti di depurazione in vere e proprie fabbriche verdi per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate, per esempio per l’irrigazione o per usi industriali. Si tratta di un ulteriore, importante passo avanti nella tutela dell’ambiente della nostra regione, in particolare per quanto riguarda un tema delicato e importante come quello della depurazione”.

Gli interventi riguardano in gran parte la provincia di Savona e, in particolare, Albenga, Borghetto Santo Spirito e Stella oltre a Ronco Scrivia nell’area genovese e permetteranno di rendere conformi alla normativa complessivamente i servizi forniti a migliaia di cittadini liguri.

– Provincia di Savona (totale richiesta: oltre 11,5 milioni di euro)

A Borghetto Santo Spirito finanziato per oltre 5,6 milioni di euro (5.654.687,09 euro) il potenziamento dell’impianto di depurazione;

Ad Albenga finanziato per quasi 4 milioni di euro (3.923.689,43 euro) l’intervento di collegamento tra l’impianto di pretrattamento di Vadino e la fognatura comunale di Via del Roggetto, con vasca di laminazione nel piazzale dell’ex tribunale di via Bologna;

A Stella finanziate per circa 2 milioni di euro (1.986.940 euro) le opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell’intero abitato;

– Città metropolitana di Genova (totale richiesta: oltre 3,7 milioni di euro)

Per quanto riguarda Ronco Scrivia, è previsto l’ammodernamento del depuratore Ronco Nord, per un importo di oltre 3,7 milioni di euro (3.779.000 euro).