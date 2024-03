“Impegni non rispettati”, la Cgil striglia il sindaco Bucci: “Ripristinare le corrette relazioni sindacali”

Genova. Ripristinare corrette relazioni sindacali è la richiesta contenuta nella lettera inviata dalla Funzione Pubblica Cgil al Sindaco di Genova, all’Assessore al Personale e ai dirigenti dell’area incaricati della gestione dei dipendenti comunali.

Secondo il sindacato, da tempo la Funzione Pubblica assiste al “decadimento delle buone relazioni sindacali disciplinate non solo dal CCNL ma anche dal protocollo delle Relazioni Sindacali del 12/03/2021 siglato tra codesto ente e le organizzazioni sindacali confederali”. Tra le “innumerevoli negligenze del Comune, la Funzione Pubblica segnala la mancanza di preavviso rispetto alle convocazioni delle riunioni e l’assenza preventiva di documentazione necessaria a condurre le trattative”.

In questo contesto, la Fp segnala alcune criticità rilevanti tra le quali la situazione dei servizi educativi “sui quali il Sindaco aveva assunto alcuni impegni precisi, ad oggi, non onorati; la decisione di esternalizzare parte del settore museale cittadino; la possibile non copertura del turn over, elemento che avrebbe pesanti conseguenze su dipendenti e servizi ai cittadini”.