ImbaRazzismi, lo spettacolo della Compagnia del Suq contro la discriminazione razziale

Genova. Oggi, giovedì 21 marzo, in occasione della giornata internazionale contro la discriminazione razziale, alle ore 19.30 la Compagnia del Suq – ormai un’eccellenza in campo interculturale per la ricerca artistica e teatrale che comprende artisti dal background migratorio e contamina stili e linguaggi – porta sul palco della Sala Dino Campana Imbarazzismi, quotidiani imbarazzi in bianco e nero, uno spettacolo prodotto da Suq Genova con la regia di Enrico Campanati, con lo stesso Campanati, Alberto Lasso, Carla Peirolero, Kalua Rodriguez e le musiche dal vivo di Esmeralda Sciascia e Sidy Casse.

Lo spettacolo è ispirato, a più di vent’anni dalla sua prima pubblicazione, al libro omonimo dello scrittore togolese Kossi Komla Ebri: brevi racconti sulle piccole discriminazioni quotidiane in cui l’autore ha raccolto voci, conversazioni e modi di dire nei diversi e più comuni contesti delle nostre vite.

Uno spettacolo che attraversa con ironia graffiante quelle “banalità del male”, quei piccoli razzismi di tutti i giorni, talvolta impercettibili, spesso quasi inconsapevoli, alternando ai brani recitati canzoni a tema e racconti personali degli artisti in scena, quasi squarci di verità e spontaneità spesso divertenti, talvolta commoventi.

Una sorta di brillante manuale delle cattive maniere, che si arricchirà ad ogni replica, di nuovi spunti anche grazie al contributo diretto degli spettatori, coinvolti ogni sera alla fine dello spettacolo nel raccontare i propri imbarazzi quotidiani.