Il rigassificatore di Livorno in arrivo a Genova, la nave rimarrà in porto fino a ottobre

Genova. Il rigassificatore di Livorno a breve sarà nel porto di Genova. Non certo per trasferirsi in pianta stabile, ma per attività di manutenzione. È quanto risulta alla testata specializzata Shipping Italy, secondo cui la nave Fsru Toscana arriverà la prossima settimana per fermarsi fino a ottobre.

Secondo quanto appreso sarà San Giorgio del Porto a occuparsi del lungo intervento che prevede principalmente la sostituzione del cuscinetto del sistema di ancoraggio della nave, progettato e realizzato per garantire la rotazione del terminale intorno alla torretta geostazionaria fissata al fondale marino.

La nave è lunga 306 metri, larga 48 e alta 26,5. L’impianto, ormeggiato stabilmente a circa 22 chilometri al largo della costa da Livorno e Pisa, trasforma il gas naturale liquefatto che riceve dalle altre metaniere, riportandolo allo stato gassoso. È in grado di rigassificare 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno, con una capacità di stoccaggio lorda di 137.100 metri cubi. A collegarlo alla terraferma è una condotta di 36,5 chilometri, quasi tutta sottomarina.

Caratteristiche molto simili a quelle della Golar Tundra, l’unità ospitata a Piombino che dovrebbe trasferirsi davanti a Savona-Vado entro il 2026 secondo il progetto di Snam che proprio in questi giorni è sottoposto alla valutazione della commissione nazionale di Via del ministero dell’Ambiente, passaggio che precede la conferenza dei servizi per il via libero definitivo.

La gestione del rigassificatore di Livorno è affidata alla società Olt Offshor Lng Toscana, controllata da Snam e Igneo Infrastructure Partners. Durante la manutenzione straordinaria, ovviamente, l’attività sarà interrotta.