Aggiornamento ore 13.00 – “Stiamo seguendo con attenzione, in contatto con Asl 3, la situazione che si è verificata nella RSA Villa Immacolata dove , per un problema tecnico contingente legato all’ondata di maltempo, nella serata di ieri dieci ospiti sono stati trasferiti temporaneamente ,con l’ausilio del 118, negli ospedali genovesi. I dieci anziani, che si trovavano nella struttura in regime privatistico, stanno bene e non appena le condizioni lo consentiranno verranno nuovamente trasferiti in una residenza sanitaria assistenziale”. Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito al trasferimento di dieci degenti ospiti di un residenza per anziani sulle alture genovesi di Coronata.

Aggiornamento ore 12.44 – Gli aggiornamenti di Anas sull’Aurelia: riaperto a senso unico alternato il tratto nei pressi di Recco interessato al crollo di grosse albertature; è ancora chiuso il tratto in corrispondenza del km 592,000 nei pressi di Noli, in provincia di Savona, per la caduta di detriti sul piano viabile a causa del maltempo. Chiuso il tratto di Beverino, a La Spezia, ” a causa di rami e materiali franati per maltempo sul piano viabile. Il personale dei Vigili del Fuoco e Anas sono al lavoro per effettuare le operazioni di pulizia della carreggiata e per ripristinare la circolazione il prima possibile”

Aggiornamento ore 12.35 – Via San Luca di Albaro chiusa al transito per allagamenti

Aggiornamento ore 12.30 – Sono circa 170 le persone rimaste isolate nell’imperiese, dopo che crolli e frane hanno interrotto diverse strade dell’entroterra.

Aggiornamento ore 12.00 – In redazione arrivate molte segnalazioni di tratti di A10 e A12 allagati. I maggiori problemi nei tratti prossimi ai caselli di Genova Est e Genova Ovest

Il maltempo flagella la Liguria: 10 persone evacuate da una rsa, strade allagate e chiusure

Aggiornamento ore 11.31 – Segnalato allagamento della rotonda tra via Pionieri e aviatori d’Italia e via Castruccio

Aggiornamento ore 11.31 – La polizia locale comunica che la sopraelevata direzione ponente è stata riaperta al traffico. Segnalati allagamenti anche sull’elicoidale di San Benigno.

Aggiornamento ore 11.30 – Anas comunica che “sulla strada statale 1, l’Aurelia, è stato riaperto a senso unico alternato il tratto al km 507,000 a Recco, in provincia di Genova, precedentemente chiuso per consentire la rimozione di rami caduti per il maltempo sul piano viabile”.

Aggiornamento ore 11.20 – A causa delle forti piogge di queste ore, e della tanta pioggia caduta già nei giorni precedenti, praticamente tutti i bacini idrici stanno rispondendo in maniera molto rapida agli eventi meteorologici. Occhi puntati, chiaramente sul Bisagno, che, se in città al momento è lontano dai livelli di allarme, sta facendo registrare un rapido aumento del proprio livello. In zona La Presa di Bargagli, infatti, il livello idrometrico è salito rapidamente arrivando a superare alle ore 11 il primo livello di guardia, quello arancione, superando i due metri.

Aggiornamento ore 11.00 – La polizia locale segnala criticità in via Molassana, ad altezza ponte Fleming per materiale su strada e semafori spenti in via Adamoli. Chiuso il sotto passo di Corso Sardegna direzione monte per allagamenti

Aggiornamento ore 10.45 – In base agli aggiornamenti modellistici, Arpal ha deciso di prolungare l’allerta meteo gialla su Genova e Savona, che ora terminerà alle ore 18.

Aggiornamento ore 10.30 – Protezione civile segnala allagamenti anche in via alla Chiesa di Bavari, in zona cimitero di Torbella, vicino alla già segnalata via Vezzani.

Aggiornamento ore 10.16 – Il comunicato di Anas: “Sulla strada statale 1 ‘Via Aurelia’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 507,000 a Recco, in provincia di Genova, per consentire la rimozione di alberi caduti per il maltempo sul piano viabile. Il personale dei Vigili del Fuoco e di Anas sono al lavoro per effettuare le operazioni di pulizia della carreggiata e per ripristinare la circolazione il prima possibile. Il percorso alternativo prevede l’utilizzo della autostrada A12 tra i caselli di Recco e Genova Nervi.

È provvisoriamente chiuso il tratto in corrispondenza del km 592,000 nei pressi di Noli, in provincia di Savona, per la caduta di massi sul piano viabile a causa del maltempo. Il personale tecnico Anas è impegnato per le verifiche in loco e per le operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione”.

Aggiornamento ore 10.00 – Ancora dissesto a Pieve Ligure dove un muraglione e crollato sulla strada in via XXV aprile, vale a dire il tratto di Aurelia che attraversa il comune delle riviera genovese di Levante.

Aggiornamento ore 9.43 – “La sala operativa della Protezione Civile sta monitorando con attenzione l’andamento dell’allerta e gli effetti che il maltempo potrebbe portare con sé a livello idrogeologico: i terreni saturi d’acqua hanno un maggior rischio di frane e smottamenti – ha detto l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – Stiamo seguendo con attenzione anche la situazione delle persone evacuate, con la protezione civile pronta ad intervenire se necessario. La raccomandazione, come sempre, è quella di prestare la massima attenzione all’evoluzione del meteo, non solo nel Ponente dove è stata diramata l’allerta arancione, ma su tutto il territorio”,

Aggiornamento ore 9.24 – Segnalati allagamenti anche in via Mansueto a Certosa, in piazza Rotonda a Borgoratti e in via Val Trebbia a Sant’Eusebio

Aggiornamento ore 9.19 – La polizia locale segnala forti allagamenti anche sulla corsia in direzione levante della sopraelevata che però al momento rimane aperta al traffico

Aggiornamento ore 8.53 – Via Vezzani, in Val Polcevera, risulta allagata. Protezione civile sul posto

Aggiornamento ore 8.30 – La polizia locale ha chiuso al traffico la strada sopraelevata Aldo Moro in direzione di Ponente, valutazioni in corso per la corsia verso Levante

Genova. Pioggia e vento stanno flagellando Genova e la Liguria, sotto allerta meteo fino alle 13 di oggi. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte, a causa di decine di alberi caduti e allagamenti che stanno creando disagi alla viabilità in tutta la regione, con strade chiuse e limitazioni alla circolazione.

A Genova dieci ospiti di una rsa di Coronata, situata in via Monte Guano, sono state evacuate in via precauzionale a causa, sembrerebbe dalle prime informazioni, di una criticità strutturale relativa ad un precedente smottamento avvenuto nei giorni scorsi ma che in queste ore di pioggia si sarebbe rimesso “in movimento”.

Tantissime le strade allagate in città: nella notte la polizia locale ha chiuso al traffico per allagamento il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon a Multedo, mentre al momento risultano chiuse le rotonde Tenco da via Tea Benedettti a Sampierdarena, e via della Superba a Cornigliano.

Al momento sull’Aurelia si registrano due chiusure: a Recco, tra Mulinetti e Polanesi, per un albero caduto, dove però i vigili del fuoco sono al lavoro per riaprire alla viabilità il prima possibile e a Capo Noli, per una frana importante che ha invaso la carreggiata.

Decine di interventi per alberi caduti e smottamenti anche nelle province di Savona e Imperia. A Quiliano una frana in via Garzi ha portato all’evacuazione di alcune famiglie. La rampa di uscita dello svincolo di Imperia Est sull’A10 è stata chiusa dalle 17 di ieri per una fessura nella scarpata sovrastante l’autostrada causata dalle piogge. La riapertura è prevista per le ore 06.00 di martedì 12 marzo.