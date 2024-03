Il “Gravity Circus” a Genova accoglierà le famiglie di profughi da Ucraina e Gaza

Genova. Giovedì 21 marzo il Gravity Circus che è arrivato a Genova nella zona di Fiumara ospiterà i profughi di guerra, sia quelli fuggiti dall’Ucraina sia quelli arrivati recentemente da Gaza.

Tante famiglie avranno dunque la possibilità di passare un po’ di tempo nell’atmosfera magica del circo e recuperare in qualche modo la gioia perduta per causa della guerra. L’anno scorso il circo ha offerto circa 800 posti per i bambini ucraini e per tanti di loro è stato un momento terapeutico.

“La comunità ucraina presso la chiesa di Santo Stefano e l’associazione Pokrova Ets ringraziano il direttore Lerry Rossante e tutto lo staff del circo per il buon cuore e questa opera di bene che conferma la certezza che noi non siamo soli, rimaniamo uniti per la pace nel mondo”, commenta padre Vitalyi Tarasenko, punto di riferimento della comunità ucraina genovese.

A questa iniziativa parteciperanno anche alcune famiglie seguita dalla cooperativa Agorà presente nelle attività sociali nel territorio genovese.

Si tratta di uno dei circhi più estremi al mondo: gli artisti si esibiscono in incredibili evoluzioni e coreografie con spettacolari giochi acquatici: tra loro c’è anche l’artista svizzera Silke Pan, l’unica verticalista paraplegica al mondo che, a 15 anni dall’incidente che le ha cambiato la vita costringendola permanentemente su una sedia a rotelle, calca la scena con un’inedita esibizione acrobatica ispirata alla sua storia.