Il Genoa sorride anche quando non gioca: cinque reti tra Retegui e Gudmundsson

Genova. Una manita in due partite per due colonne del Genoa di Alberto Gilardino, che può fregarsi le mani e ritrovare due elementi parecchio rinfrancati quando torneranno a Pegli. Doppietta per Retegui, tripletta per Gudmundsson ieri negli impegni con le rispettive nazionali.

Un giocatore del Genoa titolare in maglia azzurra non succedeva da anni (l’ultimo era stato Criscito nel 2018), per trovarne uno che segnasse una doppietta bisogna andare a scomodare Virgilio Felice Levratto negli anni Venti del Novecento.

Mateo Retegui ha messo la sua firma sulla vittoria dell’Italia contro il Venezuela. Due reti da attaccante puro, quello che vede la porta anche quando è di spalle. Nel mezzo tanta lotta in una prestazione complessiva della squadra, al cambio di modulo, giudicata decisamente migliorabile da più parti.

Il bomber italo-argentino ha mostrato a Spalletti che è prontissimo a dare una mano alla Nazionale anche in vista degli Europei e diventa a questo punto non solo uno dei candidati alla convocazione, ma anche a una maglia da titolare. Le due reti, una per tempo, siglate a Miami, sono esempio di come l’attaccante sia abilissimo in area di rigore nel controllo orientato e a trovare l’angolino senza pensarci troppo.

Si è portato il pallone a casa, come tradizione, Albert Gudmundsson che ha bagnato con tre gol il ritorno in Nazionale. La sua Islanda ha vinto contro Israele lo spareggio per approdare ai campionati europei. Il folletto rossoblù ha mostrato il suo repertorio tra punizioni, dribbling ubriacanti, tocchi di gran classe e anche prontezza a catapultarsi sulla respinta del portiere.

Sorride anche Malinovskyi, che nell’Ucraina è subentrato al 77′ proprio nei minuti finali che hanno ribaltato il risultato nello spareggio contro la Bosnia Erzegovina per l’accesso a Euro 2024. Ora Malinovskyi troverà proprio Gudmundsson nella partita in programma il 26 marzo.