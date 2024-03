Il Genoa con quattro punte contro la Juve è l’ennesimo step della crescita di Gilardino

Mentre l’Italia sportiva discute se la Juventus sia o meno in grado di giocare con tre attaccanti, con Allegri indispettito dall’idea, Gilardino ha schierato allo Stadium tutto l’arsenale offensivo del Genoa. Insieme c’erano Retegui, Vitinha, Gudumundsson e Messias. Il Grifone non ha però perso equilibrio e ha strappato un punto pareggiando 0 a 0.

I rossoblù sono saliti a quota 34 punti, incrementando il vantaggio su quasi tutte le inseguitrici perché tra le formazioni che seguono il Grifone ha fatto punti solo il Lecce. Ma la volontà di giocare con gli interpreti migliori per qualità tutti insieme fin dal primo minuto testimonia la voglia di dare fin da questa stagione una nuova fisionomia al Genoa.

Si era partiti con una squadra coriacea, difficile da superare e brava nel fare la partita “sull’avversario”. Scalpi importanti erano stati presi contro Lazio e Roma ad esempio. Senza dimenticare i pareggi contro Juve, Inter e Napoli (andata e ritorno). Più difficoltà, invece, contro formazioni di bassa classifica contro cui c’era da fare la partita. Ad esempio, era stata particolarmente incolore la prova contro il Cagliari.

Già dalla trasferta del San Paolo si era visto un Genoa più propositivo. La sublimazione contro l’Inter, quando il Genoa ha forse giocato, nel secondo tempo, il suo calcio migliore. A Milano, c’erano Gud e Retegui insieme a Messias messo come mezzala. Ieri a Torino non sono state molte le occasioni create ma l’aver retto l’urto dei bianconeri segnala come il Grifone possa permettersi tale assetto, che potrebbe dare i suoi frutti in partite più alla portata.

La difesa ha poi metabolizzato bene la partenza di Dragusin. Sono 36 le reti incassate in totale dal Genoa. Meno di tutte le squadre che seguono in classifica e appena tre in più di Milan e Roma. Solo Inter (17), Juventus (23), Bologna (25) e Torino (26) hanno fatto meglio in maniera significativa.