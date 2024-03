“Il diritto di contare”, in Regione Liguria il convegno della Cisl Fp per l’8 marzo

Genova. Il diritto di contare, evocando direttamente un film entrato nella storia della cinematografia, è il titolo dell’evento, organizzato dalla Cisl Fp Liguria, che si terrà venerdì 8 marzo dalle ore 10,30 presso la sala Colombo della Regione Liguria di via Fieschi 15.

“Pensare di organizzare un evento in occasione della giornata dedicata alla donna è, di per sé, un evento – spiega il coordinamento donne della Cisl Funzione Pubblica Liguria -. Si è scritto, detto e proiettato di tutto sul tema della parità, eppure, siamo convinte di poter dare un valore aggiunto ai significati di questa giornata dedicata alle donne e lo faremo attraverso un incontro che, partendo dal momento della conquista del diritto di voto mostri il duro cammino verso la parità e tenga sempre alta l’attenzione in difesa dei diritti conquistati”.

Il voto delle donne, immerso nella realtà sociale e politica degli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, si presentava come un atto rivoluzionario. Una minuscola bomba atomica contro la vita domestica. Come si è evoluto il diritto al voto? Come e quanto le donne dei nostri giorni hanno il diritto di contare? E ancora … quanto conta “contare per avere diritti”?

Il coordinamento donne Cisl Fp Liguria intende proporre un momento di confronto, caratterizzato dalla lettura drammatizzata di alcune piece da parte degli attori Claudia Benzi e Andrea Benfante per riflettere insieme sulla cultura del cambiamento culturale necessario ad abbattere quei pregiudizi che ancora oggi non permettono di affermare che la parità tra donne e uomini è stata raggiunta.

Tanti sono i diritti introdotti nell’ordinamento italiano da quel lontano e simbolico 1946, grazie al lavoro difficile, ma costante negli anni, delle donne attive in politiche e dei loro partiti. Oggi le nuove generazioni devono però comprendere che lo sforzo maggiore per il futuro deve essere il cambiamento culturale che consenta ad uomini e donne di non contrapporsi nella società ma di poter procedere insieme per la parità di genere.

Saranno presenti il segretario generale Cisl Fp Liguria Gabriele Bertocchi, il presidente del Consiglio della Regione Liguria Gianmarco Medusei e interverranno la psicologa professoressa Linda Alfano, la senatrice Annamaria Furlan e le consigliere regionali liguri Sonia Viale e Daniela Menini.