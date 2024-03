Il Comitato San Fruttuoso: “Chiediamo più illuminazione e velox, le multe non sono abbastanza”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del Comitato San Fruttuoso indirizzata all’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora dopo l’investimento mortale in via Archimede, costato la vita alla 78enne Lucia Durante.

Gentile assessore Campora,

Le scriviamo a seguito dell’ennesimo incidente, questa volta mortale, avvenuto sulle strisce pedonali del nostro quartiere.

Come già avemmo occasione di dirle tempo fa, il nostro è un quartiere trafficato e che manca di un progetto di sicurezza degli attraversamenti, di controllo della velocità e protezione dei pedoni in generale, dei diversamente abili e dei bambini. Nonché dei ciclisti…

I punti critici che le avevamo evidenziato anni fa erano molti e nulla (o quasi) è cambiato. Via Archimede, i due cavalcavia Archimede e corso Sardegna sono pericolosissimi, via Casoni, via Giacometti, piazza Martinez, via Barrili, via Manuzio e Donghi, via D’Albertis.

Le strisce spesso sono scolorite, il quartiere è ipo-illuminato, macchine di privati, ambulanze e portapizze sfrecciano senza ritegno anche ai semafori.

Bene che siano stati messi semafori intelligenti, due attraversamenti illuminati e uno segnalato, ma non è abbastanza, anzi è quasi nulla.

Da dicembre a oggi abbiamo contato una decina di investimenti di pedoni sulle strisce, senza escludere gli incidenti tra le autovetture, le auto in sosta selvaggia anche sulle cic labili, un delirio.

NOI CHIEDIAMO di essere quartiere di sperimentazione per la velocità a 30km/h con colonnine velox nelle vie ad alto scorrimento: Torti, Manuzio, Casoni, Giacometti, D’albertis, Ayroli, corso Sardegna.

NOI CHIEDIAMO dossi prima degli attraversamenti. Non è vero che sono contrari al codice stradale, li usano tutte le città d’Italia

NOI CHIEDIAMO via Pendola pedonale per unire in sicurezza le due piazze

NOI CHIEDIAMO l‘immediata realizzazione della galleria 53 ciclopedonale da noi proposta e approvata dal sindaco ben due anni fa

NOI CHIEDIAMO corsie ciclopedonali sicure nel quartiere e nei tratti dei cavalcavia Archimede e Sardegna.

NOI CHIEDIAMO attraversamenti pedonali illuminati e sicuri rialzati nelle vie suindicate.

NOI CHIEDIAMO più illuminazione

Le multe non sono abbastanza, perché gran parte di questi pirati della strada nemmeno le paga.

Restiamo in attesa di riscontro, #maipiùvittime

Distinti saluti,

Il Direttivo

Laura, Daniele, Patricia, Fabio, Ariel, Jacopo e Carlo.