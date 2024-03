I Grifoni del Conero è il primo Genoa Club delle Marche: ecco la storia

A dare vita al primo Genoa club nelle Marche sono Fabrizio Caprara, 52 anni genovese purosangue trasferitosi a Sirolo nel 2009, e l’anconetano Daniele Gardini di 45 anni.

Per Fabrizio la passione calcistica arriva quand’era ancora bambino grazie al papà che lo portò allo stadio per le prime volte. Una fede coltivata anche da adolescente in Gradinata Nord, ammaliato dalla mitica Fossa dei Grifoni. Ha partecipato a diverse trasferte compresa quella storica di Modena. Insomma un genoano che continua a considerare il Genoa una religione laica.

Poi c’è Daniele: nato e vissuto sempre ad Ancona, si innamora del Grifone assistendo nel 1988 ad un Ancona – Genoa terminata con la vittoria dei liguri per 2 a 0. In quell’occasione Daniele rimase estasiato dai colori e dalla passione dei tifosi rossoblù. Da quel momento non smise più di seguire il Vecchio Balordo. Daniele sostiene che tifare Genoa gli abbia insegnato a soffrire e resistere alle avversità formandolo come una vera e propria scuola di vita.

Fabrizio e Daniele fondano il club nell’ottobre del 2022 con l’idea di condividere non solo la passione rossoblù, ma anche con l’idea di seguire la squadra all’epoca appena retrocessa in Serie B, e che quindi aveva in calendario diverse trasferte non troppo distanti.

Partita la pagina Facebook le richieste di tesseramento sono state numerose: genovesi che per vari motivi si erano trasferiti da queste parti, marchigiani legati al Genoa ma anche appassionati dell’Ancona che lo tifano come seconda squadra, in considerazione dell’antico gemellaggio che lega le due curve. Da lì in avanti è nato tutto: le trasferte a Perugia, Terni, Modena, Ascoli e Ferrara, le sciarpe, la “pezza” da portare in trasferta e lo striscione da esporre al Tempio. Ad oggi ci sono 65 iscritti.

Il Genoa Club Grifoni del Conero non nasce solamente con l’intento di supportare la squadra. Piuttosto si prefigge di perseguire finalità sociali e di organizzare manifestazioni a sostegno del Genoa e favorire l’inserimento in tali attività degli associati.

In questa ottica il club ha partecipato all’Overtime festival dello sport e dell’etica sportiva di Macerata nell’ottobre 2023. In quella occasione Federico Buffa introdusse il suo monologo festeggiando i 130 anni del Genoa e fu esibita la maglia autografata di Mimmo Criscito.

Fabrizio si è anche recato in gita di lavoro e piacere a Miami dove ha consegnato alla proprietà americana del Grifone due sciarpe, segno tangibile della passione verso i colori rossoblù.

Il club come detto ha anche della finalità sociali e di solidarietà. È nata una collaborazione con l’associazione “Il Giardino degli Angeli” di Senigallia che si occupa nella città brasiliana di Canavieiras di aiutare bambini ed adolescenti in difficoltà. Il progetto “Dammi 5” è finalizzato a garantire loro un percorso di studio, formazione e sostentamento nel quotidiano mediante un’adozione a distanza, progetto al quale il club partecipa attivamente. La solidarietà e l’aiuto reciproco costituiscono dei valori che sono patrimonio dei tifosi, che vanno al di là dell’amore per la propria squadra e che dovrebbero essere condivisi da tutti.