Hotel Savoia, lavatrice prende fuoco: fumo e paura ma nessun ferito

Genova. Allarme ieri sera a Principe dove un principio di incendio si è scatenato all’interno dei locali di servizio dell’Hotel Savoia a causa di un probabile malfunzionamento.

Secondo le prime informazione a prendere fuoco sarebbe stata una lavatrice probabilmente andata in corto circuito. Tanto il fumo sprigionata dal piccolo rogo.

Immediato l’intervento del personale che ha subito avvisato i vigili del fuoco: evacuati gli ospiti dell’albergo in via precauzionale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate poche decine di minuti. Non si registrano feriti.