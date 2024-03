Ha attraversato le alpi dalla Liguria a Trieste a piedi e con gli sci, Teodoro Rebora racconta il suo viaggio

Genova. Si è messo in viaggio il 2 aprile dello scorso anno dal passo del Faiallo, ha messo i piedi in mare a Trieste il 24 settembre. In mezzo ci sono stati mesi di fatica, chilometri e dislivello, a piedi e sugli sci, di panorami mozzafiati, di qualsiasi condizione meteo possibile, di incontri e ri-incontri.

Noi lo avevamo “incontrato” virtualmente all’inizio dell’avventura. Alla fine Teodoro Rebora, 26 anni, ha portato a termine il suo Progetto Traversata. Ovvero, percorrere in autonomia l’intera Via Alpina (con qualche variante che ha ulteriormente allungato il tracciato) e ha salito diverse vette sulla linea rossa mitica che collega le Alpi liguri alle Alpi Giulie.

Il racconto del Progetto Traversata sarà l’oggetto di un incontro in programma per venerdì 8 marzo alle 21 al teatro San Luigi di Pontedecimo. L’appuntamento è a ingresso gratuito.

Nell’ambito della rassegna di viaggi “Obiettivo sul mondo”, Teodoro Rebora parlerà della sua esperienza, a partire dalla preparazione e dalla pianificazione, fino ai fuori programma, alle difficoltà, ma anche alla grande bellezza della montagna svelata a chi decide di viverla in modo integrale.

La serata si chiamerà proprio “In cammino tra terra e cielo”, traversata dalle Alpi Liguri alle Alpi Giulie. Oltre alle parole ci saranno molte immagini – l’altra grande passione di Teodoro è la fotografia – a far assaggiare a chi assisterà all’incontro le sensazioni di un viaggio praticamente a zero impatto sull’ambiente (rientro compreso) e proprio per questo ancora più speciale.