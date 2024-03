“Giù le mani da Technisub, dal 1962 Made in Italy”, presidio dei sindacati sotto Confindustria

Genova. Hanno indossato le magliette nere con il logo che, da oltre sessant’anni, rappresenta l’eccellenza genovese nel mondo della subacquea, ed esposto uno striscione con scritto: “Giù le mani da Technisub, dal 1962 Made in Italy”.

Sono i 45 lavoratori dello stabilimento genovese che hanno foto vita a un presidio, davanti a Confindustria per dire no alla chiusura della storica fabbrica. Nei giorni scorsi, infatti, il gruppo francese Aqualung, che ha comprato l’azienda, con una videocall, ha annunciato la volontà di spostare la produzione in Gran Bretagna.

“Questa decisione è inaccettabile – spiega Luca Marenco, di Fiom Cgil – questa è un’eccellenza del territorio genovese, sono sessant’anni che producono attrezzature per articoli sportivi, un’azienda che è sempre stata un’eccellenza, un gioiello, e non possiamo accettare che questo marchio venga portato via da Genova”.

“Per noi ad oggi la discussione è solo che la Tecninsub deve vivere, non ci interessa chi potrebbe essere il padrone, non ci interessa quale potrebbero essere le produzioni, ma la Tecninsub deve rimanere qui”, continua.

Oggi, quindi, l’incontro in Confindustria Genova con l’azienda. “Da Confindustria e dalle istituzioni ci aspettiamo una mano per bloccare questo trasferimento – aggiunge Luigi Pinasco, segretario di Uilm – perché questi lavoratori hanno una dignità, Genova ha già pagato, e non possiamo perdere un’altro marchio storico”.