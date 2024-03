Giovane con tubercolosi in ospedale, la Asl 4 fa scattare la profilassi per i contatti

Lavagna. La direzione sanitaria dell’Asl 4 informa che, a seguito nei giorni scorsi del ricovero di un ragazzo con sospetta infezione polmonare, in attesa dell’esito degli accertamenti microbiologici e nell’ipotesi di sospetta tubercolosi polmonare, il medico curante e la struttura ospedaliera hanno attivato prontamente la struttura semplice di profilassi delle malattie infettive al fine di coordinare la gestione dei contatti.

La conferma diagnostica è arrivata nel pomeriggio di oggi, per cui sono state messe in campo le previste azioni di contenimento. La tubercolosi polmonare attiva si trasmette per via aerea con i colpi di tosse, ma la trasmissione del bacillo non è facilissima.

Devono ricorrere alcune condizioni essenziali, tra cui contatti prolungati (almeno 8 ore cumulative) in ambienti con scarso ricambio d’aria. Può essere utile sapere che le persone asintomatiche, senza tosse, non possono veicolare la malattia.

I contatti stretti selezionati con l’indagine epidemiologica, che è tuttora in corso, verranno presi in carico dal servizio di Igiene Pubblica della Asl 4 per l’esecuzione di test cutanei per la ricerca dei casi latenti.

Il test potrà essere ripetuto dopo due mesi per escludere eventuali infezioni tardive. Sono già stati presi accordi con i responsabili e i medici curanti per la presa in carico dei singoli contatti.