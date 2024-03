Giornata Europea della Logopedia: incontro informativo alla Biblioteca De Amicis alle 17

Genova. In occasione della Giornata Europea della Logopedia, la commissione di albo dei logopedisti dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Genova, Imperia e Savona terranno un incontro informativo presso la Biblioteca De Amicis a Genova alle ore 17, dedicato alle famiglie e ai caregiver.

L’incontro metterà in luce l’importanza del ruolo di partner comunicativo svolto dai caregiver sia nell’apprendimento del linguaggio in età evolutiva, sia come facilitatori nei disturbi del linguaggio acquisiti in età adulta.

I logopedisti riconoscono il ruolo cruciale del caregiver nella gestione degli assistiti e della persona fragile con disturbi del linguaggio, dove agisce da ‘partner comunicativo’ tramite l’utilizzo di approcci codificati. In caso di disturbi della deglutizione, fornisce invece un aiuto chiave nell’organizzare e gestire i pasti secondo quanto concordato con il logopedista.

L’acquisizione del linguaggio si basa sulla relazione tra il bambino e l’adulto, pertanto è fondamentale il ruolo di coloro che si prendono cura, soprattutto come primo interlocutore quando occorre un intervento in età prescolare.

Negli ultimi anni, si è affermato il fondamentale ruolo del caregiver nella terapia indiretta o mediata, soprattutto per l’età evolutiva, in cui il logopedista condivide con le figure di riferimento, strategie da utilizzare nei contesti di vita quotidiana per una stimolazione adeguata delle competenze socio-conversazionali e linguistiche.

Dei 3 milioni di caregiver in Italia che assistono molti pazienti, circa un terzo si occupa proprio di supportare coloro che seguono cure logopediche. I caregiver possono contribuire alla prevenzione e rieducazione dei disturbi della comunicazione e della deglutizione e sono anche un ‘ponte comunicazionale’ nel dialogo con loro così come nell’interazione con persone affette da demenze e afasia. In sostanza, agiscono tramite l’utilizzo di approcci codificati come il communication partner training o la comunicazione aumentativa alternativa, e con una serie di azioni e strategie condivise con familiari, amici e altri professionisti per favorire il dialogo e l’interazione.

Per l’occasione la Federazione dei logopedisti italiani (Fli) fornirà assistenza telefonica e via email ai cittadini fino all’8 marzo, contattabile al numero 345.2754760 o via email all’indirizzo info@fli.it.