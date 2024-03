Giornata della donna, l’8 marzo proiezione di “È percoloso esporsi” sulla vita di Mariasilvia Spolato

Genova. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo dalle ore 15 all’Alliance Française di Genova in via Garibaldi 20, si propone la proiezione del documentario È pericoloso esporsi dedicato alla figura della militante Mariasilvia Spolato, donna lesbica e femminista negli anni Settanta, realizzato da Marie-Jeanne Tomasi nel 2023.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la cattedra di Letteratura francese dell’Università di Genova (professoressa Elisa Bricco, Louis Nagot) e con Arcigay.

A seguire dibattito moderato dalla professoressa Elisa Bricco.

Intervengono:

Michela Calabrò, responsabile Politiche di Genere di Arcigay nazionale

Daniele Ferrari, Università del Piemonte Orientale

Claudio Tosi, responsabile Cultura Storia e Memoria di Arcigay nazionale.

Il documentario è prodotto da Umbe Films e France 3 Corse ViaStella. Sostegno della Collectivité de Corse. Ringraziamenti alla Cinémathèque de Corse.