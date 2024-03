Giardini Tenco, è tornata la targa: la cerimonia “musicale” con gli studenti del liceo Pertini

Genova. È tornata ai giardini Luigi Tenco, nell’area ex Saba sopra via Canevari, la targa toponomastica che reca l’intitolazione al grande cantautore genovese. La scopertura è avvenuta ieri in una cerimonia con gli assessori comunali ai Servizi civici e alle Manutenzioni, Marta Brusoni e Mauro Avvenente. La targa era stata posta in mezzo al prato lo scorso ottobre su richiesta della minoranza, ma dopo poco tempo era stata rimossa perché pericolante.

Per celebrare questo momento simbolico i ragazzi del liceo musicale Sandro Pertini hanno eseguito alcuni brani di Luigi Tenco, accompagnati dal loro docente Davide Moccellin: commossi i cittadini presenti, molti dei quali con i capelli bianchi.

Una piccola oasi urbana, quella dei giardini Tenco, che sta riprendendo vitalità dopo anni di degrado. L’area comprende un campo da calcetto, un’area giochi e un ampio spazio verde dove possono giocare i bambini. Questi spazi sono gestiti dalla società Futsal e sono aperti alla cittadinanza.

“Sono contento del lavoro svolto insieme agli assessorati del Comune di Genova perché la questione ha riguardato anche una complessa analisi amministrativo-giuridica del rapporto contrattuale tra il Comune e il concessionario dell’area grazie alla quale si sono poste le basi di una ancora più proficua collaborazione futura per i cittadini del quartiere”, ricorda Angelo Guidi, presidente del Municipio della Bassa Val Bisagno.

“Come Municipio abbiamo anche voluto posizionare due cartelli in via Canevari che recano le indicazioni di come raggiungere l’area, perché è nostra intenzione che questo spazio sia sempre più frequentato dai cittadini del nostro territorio e non solo” prosegue Barbara Lagomarsino assessore municipale con delega alla cultura.