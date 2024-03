Gestiva il bar Libeccio dal carcere tramite prestanome: 4 anni per Angelo Russo, condannati anche gli altri 5 imputati

Genova. Quattro anni di reclusione per Angelo Russo, tre per Francesco Cinquegranella e Antonio Novelletti, due anni per Mario Russo e Liberato Soriente e un anno per Antonietta Russo. Per gli ultimi tre il giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena. Sono le condanne stabilite dal gup di Genova per l’indagine sulla gestione del bar Libeccio, sul lungomare di Pegli che a fine ottobre del 2023 aveva portato all’esecuzione di sei misure di custodia cautelare

Il processo si è svolto con rito abbreviato. Secondo gli investigatori della guardia di finanza, squadra mobile e Sisco, il bar Libeccio nonostante risultasse di proprietà di Soriente veniva gestito dal carcere da Angelo Russo.

Russo era stato arrestato a Genova nel 2019 nel corso di un’operazione antidroga condotta dalla Procura di Napoli perché ritenuto parte di una rete di narcotrafficanti con base nel capoluogo campano. Il detenuto avrebbe usato soldi di dubbia provenienza per gestire il locale provvedendo anche alla ristrutturazione dopo un misterioso incendio doloso divampato nel 2016.

Per condurre il locale Russo si sarebbe avvalso, oltre che di Soriente, anche di altre persone di propria fiducia, tra le quali il figlio Mario, appositamente trasferitosi a Genova da Napoli, rimasto recentemente ferito in un agguato perpetrato con colpi di arma da fuoco nel Rione Traiano.

Sono inoltre intervenuti nella gestione del “Libeccio”, sempre per conto di Angelo Russo, anche altre persone, a questi ritenute vicine, tra cui Francesco Cinquegranella, figlio di un esponente di spicco della camorra, latitante dal 2002, Antonio Novelletti e una sorella dello stesso Angelo Russo, Antonietta. L’accusa aveva in un primo momento contestato l’aggravante di aver voluto agevolare la camorra, aggravante che poi è decaduta.