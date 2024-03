“Genova, uno stile unico”: l’iniziativa di Federmoda Confcommercio per lo shopping nei negozi di vicinato

Genova. Incentivare il tessuto commerciale dei negozi di vicinato di qualità del settore moda di Genova: è questo l’obiettivo di “Genova, uno stile unico” l’iniziativa di Federmoda Confcommercio Genova che prenderà vita in occasione di Clia Cruise Week Europe, importante evento dedicato al settore crocieristico in programma dal 11 al 14 marzo 2024 presso il padiglione blu della Fiera di Genova. Attraverso questa iniziativa Federmoda Confcommercio Genova mira ad attrarre i visitatori dell’evento nei 22 punti vendita dei negozi di moda di vicinato che hanno aderito, offrendo loro un’esperienza di shopping unica e coinvolgente.

Genova, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, continua ad essere una destinazione turistica di prim’ordine. Tuttavia, non solo attrae visitatori da tutto il mondo, ma rappresenta anche un importante polo per il piccolo commercio di vicinato. L’iniziativa “Genova, uno stile unico” si propone di valorizzare entrambi gli aspetti, promuovendo non solo la bellezza della città, ma anche il tessuto commerciale locale.

«Federmoda Confcommercio Genova inaugura un rapporto di collaborazione con Genova Convention Bureau nel comune intento di promuovere la città sotto i tanti aspetti che la rendono peculiare – dichiara la presidente di Federmoda Genova, Manuela Carena – uno di questi è il tessuto commerciale di negozi di vicinato di qualità del settore moda, tra cui anche Locali di Tradizione e Botteghe Storiche, che nella nostra città si trovano ancora in gran numero rispetto ad altri territori già spersonalizzati e impoveriti dal dilagare di grande distribuzione, catene e centri commerciali. I nostri negozi di vicinato di qualità hanno tutte le carte in regola per giocare un ruolo importante nell’attrattività turistica del territorio e per questo Federmoda Confcommercio per la prima volta ha voluto creare a favore dei propri negozi moda associati un collegamento diretto con i visitatori ospiti della CLIA Week, importantissimo evento che richiamerà in città un pubblico di altissimo livello

I negozi che aderiscono all'iniziativa

La missione è creare degli “ambasciatori” di Genova. Verranno infatti consegnate ad ogni partecipante all’evento CLIA Cruise Week, delle cartoline che riporteranno l’elenco dei negozi aderenti. Con la cartolina la persona potrà recarsi presso uno dei punti vendita e, a fronte di un acquisto, ritirare un omaggio o ricevere uno sconto. Ogni negozio sceglierà la modalità preferita.

«Per sfatare definitivamente il mito ormai un po’ trito della scarsa accoglienza dei genovesi, i visitatori di CLIA presentandosi e mostrando una apposita cartolina nei nostri negozi che hanno aderito all’iniziativa, troveranno tutta la competenza, l’esperienza e la qualità che ancora oggi caratterizzano le nostre boutiques unitamente a una speriamo gradita sorpresa – spiega ancora Manuela Carena – . Anche questo contribuirà a lasciare nei visitatori un buon ricordo di Genova e la voglia, speriamo, di tornarci presto».

“Genova cresce ogni anno come destinazione di grandi eventi corporate, associativi e congressuali, che portano in città migliaia di visitatori che, a loro volta, diventano uno strumento di promozione fondamentale per la nostra città – così Ilaria Alzona, Presidente Convention Bureau Genova – Spesso, infatti, i congressisti tornano con le famiglie, fermandosi più giorni nel nostro territorio. Sono convinta – prosegue Alzona – che per rendere sempre più appetibile la nostra destinazione, sia necessario creare una rete sempre più forte tra tutti gli operatori del settore turistico; in tale ottica é nata una bellissima collaborazione tra Federmoda Confcommercio Genova e Convention Bureau Genova.”.

Federmoda Confcommercio Genova invita quindi tutti i partecipanti alla Clia Cruise Week Europe e i visitatori della città a scoprire il fascino unico di Genova attraverso una passeggiata tra i suoi negozi di moda, dove potranno trovare prodotti di qualità in uno “stile unico”.