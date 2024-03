Genova lancia la “call” a imprese e start-up: “Aiutateci a costruire una città innovativa e inclusiva”

Genova. Il Comune di Genova avvia una “call for ideas”, una chiamata aperta, finalizzata alla selezione di “proposte progettuali che stimolino processi di innovazione inclusiva e sostenibile su ampia scala”, come motori di sviluppo della città in un’ottica di miglioramento della qualità della vita di cittadini e imprese presenti sul territorio genovese.

L’avviso pubblico, è rivolto alle imprese piccole, medie e grandi e alle start-up innovative e intende promuovere soluzioni progettuali orientate alla sperimentazione di servizi, processi e prodotti innovativi, nella prospettiva di rendere la città “un laboratorio a cielo aperto di innovazione e sviluppo” per la costruzione della Genova del futuro all’insegna della sostenibilità.

Le sperimentazioni dovranno rispondere e svilupparsi attorno a quattro ambiti: si parte con “Genova città digitale: città data driven”, in cui l’implementazione dei processi di digitalizzazione, di sistematizzazione e di interoperabilità dei dati mira a rafforzare la transizione digitale per offrire ai cittadini una maggiore fruibilità del territorio, anche in termini di servizi sempre più smart, open e accessibili.

C’è poi “Genova città sostenibile”, sostenibilità intesa come direttrice di sviluppo per perseguire l’obiettivo prioritario del miglioramento della qualità dell’ambiente urbano e del benessere dei cittadini, attraverso la sperimentazione di servizi, processi e prodotti innovativi;

Gli altri due filoni sono “Genova città inclusiva” (città che offre e sviluppa servizi, processi e prodotti innovativi ad alto impatto sociale, per favorire l’inclusione sociale e l’accessibilità, in un contesto urbano accogliente) e “Genova città partecipativa”, nel senso di una “città che favorisce i processi partecipativi innovando il dialogo tra la pubblica amministrazione e i cittadini, al fine di individuare soluzioni di pianificazione e programmazione propedeutiche all’avvio di progetti di rigenerazione urbana”.

Il Comune di Genova valuterà le proposte pervenute e definirà eventuali accordi per facilitare l’implementazione delle attività di sperimentazione.

La definizione dei contenuti di tali accordi sarà disciplinata in una seconda fase, a seguito dell’analisi delle singole proposte progettuali che saranno valutate di interesse dall’amministrazione.

Per partecipare alla “call” non c’è molto tempo: il bando, appena pubblicato sull’albo pretorio dalla direzione Sviluppo economico, scade il 22 aprile 2024.

E, in cambio, cosa avranno i soggetti che forniranno le idee? Ancora non è chiaro, ma l’amministrazione potrà dare un sostegno, a titolo esemplificativo, “in eventuali interventi di facilitazione amministrativa, in un contributo alla visibilità e alla disseminazione dei progetti selezionati, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti selezionati negli eventi divulgativi cittadini”.

Possono partecipare alla call for ideas start-up innovative 1 , PMI (ivi incluse le PMI innovative) e grandi imprese, che abbiano sede legale o operativa in Italia.