Genova 2030, da domani il Comune “in vetrina” al Mipim di Cannes

Genova. Domani il Comune di Genova sbarca a Cannes per l’edizione 2024 del Mipim-Marché international des professionels de l’immobilier. L’evento annuale, che si svolgerà fino al 15 marzo nel Palais des Festivals e des congrés, è la maggiore fiera di riferimento del real estate, del mercato immobiliare e dell’edilizia. Nell’ultima edizione sono stati circa 22.500 i visitatori accreditati, oltre 6.500 gli investitori, 90 i Paesi rappresentati e oltre 300 gli stand.

Il Comune di Genova sarà presente al Mipim con un desk all’interno dello stand di ICE, nell’ambito del Padiglione Italiano, e con uno stand indipendente, nella Riviera 9, adiacente al Padiglione Italiano. Domani, sarà l’assessore al Marketing territoriale Francesca Corso a presentare “Genova 2030: la città del futuro”, con un focus solla sostenibilità, le connessioni e l’attrattività. Sarà presentato alla platea anche il Piano di rigenerazione urbana del centro storico Caruggi.

Mercoledì 13 sarà presente l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia per un focus sulla rigenerazione urbana e il Waterfront di Levante. Giovedì 14, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti presenteranno la Genova del futuro e il plastico di Genova 2030: il modello 6 per 2 metri, realizzato da Stefano Rossi, titolare dello studio-laboratorio “Stefano Rossi Modelli” in legno tridimensionale, in scala 1:5000, che rappresenta Genova, da Voltri a Nervi, con le nuove opere infrastrutturali.

I progetti verranno presentati a potenziali investitori interessati attraverso incontri B2B istituzionali e tecnici svolti dal personale della Direzione Marketing Territoriale del Comune di Genova, supportato dalla Genova Business Unit (GBU), l’unità creata dall’assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Genova, nel ruolo di facilitatore nel permettere all’amministrazione di incontrare imprese, investitori e lavoratori. La partecipazione al MIPIM 2024 vede la collaborazione del Comune di Genova con Regione Liguria, Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio, Liguria International e Renzo Piano Building Workshop.