Genoa, Zangrillo “blasta” Dagospia su Retegui: “Chiederemo scusa in 32mila”

Genova. Duello a distanza tra il presidente del Genoa Alberto Zangrillo e Dagospia, il sito di informazione di Roberto D’Agostino, famoso per i suoi gossip e la sua linea editoriale particolarmente esuberante.

Al centro della querelle a prestazione di Mateo Retegui, attaccante rossoblù, in nazionale, dove ha segnato una splendida doppietta contro il Venezuela: “Ma come si può considerare un “bomber” uno che ha segnato solo 6 gol in campionato e che gioca per una neopromossa (il Genoa) che non fa le coppe Europee?”, è stato scritto sul sito.

Immediata la risposta del presidente Zangrillo, con il carico del sarcasmo: “Effettivamente mi vergogno molto ad essere il Presidente di un Club neopromosso che non partecipa alle coppe. Sabato prossimo a Marassi chiederemo scusa in 32000”