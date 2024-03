Genoa, Vitinha scalpita per un posto da titolare: dove schierare Gudmundsson?

Vitinha titolare non è solo il desiderio di gran parte della tifoseria, ma è anche quanto “detto” non con le parole ma con i fatti dall’ex giocatore del Marsiglia. In meno di 90 minuti tra Inter e Monza, ha segnato due goal di pregevole fattura. Quello contro i nerazzurri annullato per un lieve fuorigioco, ma la prodezza balistica resta.

Con il discorso salvezza quasi chiuso, sebbene le ultime due sconfitte abbiano fatto uscire allo scoperto qualche catastrofista, sarebbe un peccato non testarlo maggiormente. Anche perché con la partenza scritta di Gudmundsson a giungo, Retegui e Vitinha potrebbero essere il tandem d’attacco della prossima stagione.

Schierare il portoghese a fianco dell’italoargentino imporrebbe un cambio di modulo. Gudmundsson non sta andando fortissimo in questa fase, ma mandarlo in panchina soprattutto per il suo talento ma anche per questioni di mercato sarebbe controproducente (partendo dal presupposto che il calo sia fisiologico e che ben presto torni sui soliti livelli). Ecco quindi che conviene per tanti aspetti varare un cambio di modulo per farli giocare insieme tutti e tre.

Inoltre, potrebbe giovare allo stesso islandese un riassetto tattico visto che ormai tutte gli avversari preparano le partite dandogli un occhio di riguardo. Quale assetto potrebbe quindi assumere il Genoa? Un’opzione potrebbe essere il mantenimento dei tre in difesa. I rossoblù potrebbero quindi virare sul 3-4-1-2 inserendo Gudmundsson a sostegno delle due punte. Si potrebbe anche restare sullo spartito del 3-5-2 arretrando l’islandese al ruolo di mezzala. La seconda opzione implicherebbe il passaggio alla difesa a 4, con il rombo a centrocampo (4-3-1-2).

Giochi di posizione che non tengono conto dell’opzione Messias, che si incastrerebbe bene in un 4-3-3. Far giocare tutti e quattro sarebbe forse un po’ troppo spregiudicato, ma è anche vero che a partita in corso Gilardino ha in più occasioni schierato la squadra col 4-2-4. In fondo, schierare tanti giocatori di qualità non dovrebbe essere un problema a patto che tutti partecipino alla fase difensiva.