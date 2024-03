Genoa-Monza LIVE. C’è Strootman dal primo minuto, Vogliacco per lo squalificato Vasquez

Genova.

Inizia a priovere proprio all’ingresso della squadre in campo.

Partita importante al Ferraris per il Genoa, che ospita il Monza, sopra di soli tre punti al Grifone. Si fronteggiano in panchina Gilardino e Palladino i due “golden boys” dei mister della Serie A. Entrambi ex rossoblù, tra l’altro. All’andata forse la partita della svolta, con la sconfitta dei rossoblù per 1-0 e le critiche a Gilardino. Da quel momento il Grifone cambiò completamente atteggiamento in campo e iniziarono i risultati positivi anche con le cosiddette grandi.

Senza Vasquez, squalificato, Gilardino sceglie Vogliacco dal primo minuto, mentre l’altra novità a centrocampo dal primo minuto è Strootman. Bisognerà capire se Messias farà il quinto di centrocampo o sarà Frendrup a rivestire quel ruolo. Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Martinez, Vogliacco, Bani, De Winter, Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Messias, Gudmundsson, Retegui.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Vitinha, Malinovskyi, Ekuban, Cittadini, Pittino, Spence.

Monza: Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Marì, Carboni, Akpa Akpro, Bondo, Colpani, Pessina, Mota, Djuric.

Allenatore: Palladino.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Machin, Colombo, Pedro Pereira, Zerbin, Carboni V., Maldini, Kyriakopoulos, Popovic, Ciurria.

Arbitro: Feliciani di Teramo