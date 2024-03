Genoa, Malinovskyi sorride: la sua Ucraina va agli Europei, per Gudmundsson altra rete da cineteca

Wroclaw. L’Ucraina si qualifica per la fase finale di Euro 2024 grazie al 2-1 in rimonta contro l’Islanda. Sorride dunque Malinovskyi: il centrocampista del Genoa è sceso in campo da titolare nella sfida “fratricida” contro il compagno di squadra Gudmundsson.

L’islandese si può consolare con un’altra rete fantastica che aveva dato il via alle danze al 30′. Non è bastato però, al 9′ della ripresa Tsygankov e al 39′ Mudryk hanno regalato la qualificazione all’Ucraina.

La Nazionale di Malinovskyi incontrerà Belgio, Slovacchia e Romania nella fase a gironi.