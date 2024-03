Genoa, le maglie del match con l’Inter all’asta su eBay: intero ricavato al centro antiviolenza Casa Pandora

Genova. Tutte le maglie autografate di Inter-Genoa sono all’asta su eBay per un progetto di beneficenza.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Genoa devolverà l’intero ricavato al Centro antiviolenza Casa Pandora, realtà genovese impegnata a contrastare ogni forma di violenza di genere e a sostenere le donne che ne sono vittime.

Si può fare un’offerta entro giovedì prossimo (il termine si legge come conto alla rovescia accanto a ogni inserzione) e si può scegliere tra maglie ‘match worn’ ossia indossata effettivamente quella sera e ‘match issued’ ossia che è stata preparata per la partita ma non indossata dal calciatore.

A pochi minuti dal lancio dell’asta (ore 15:45) guida la maglia issued di Retegui con 249 euro, seguita da quella worn di Gudmundsson a 243 euro. Terzo posto per la 32 di Frendrup con la match worn a 231 euro.

Qui il link dove fare la propria offerta.