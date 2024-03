Genoa incubo delle grandi, Gilardino: “Fatto qualcosa di straordinario. Il tridente contro la Juventus? C’era voglia di stupire”

Torino. Il Genoa era impegnato in casa di una Juventus che cercava a tutti i costi il ritorno al successo dopo otto gare consecutive di assenza. Il risultato finale dice 0-0, un pareggio d’oro per i rossoblù, ma non solo: un primo tempo giocato con intensità e spinta offensiva, una ripresa dove la copertura degli spazi e l’intelligenza nelle situazioni di gioco è stata praticamente perfetta.

Conferma mister Alberto Gilardino ai microfoni di Sky: “Gli obiettivi di squadra e del singolo giocatore dobbiamo tenerceli come DNA. Oggi è stata la dimostrazione della squadra che siamo. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ecco quello che ho detto prima ai ragazzi. Arrivavamo da due sconfitte immeritate sotto tanti punti di vista. Non era facile venire in questo stadio contro la Juve e lavorare in questo modo all’interno della gara, con grande consapevolezza e coraggio. Questo spirito collettivo ha fatto la differenza“.

Con gli sfavori dei pronostici, il Genoa ha saputo gestire quasi agevolmente lo sviluppo della gara, soprattutto nella prima frazione. “Nel secondo tempo era prevedibile poter soffrire – dichiara Gilardino -. Lo abbiamo fatto con grande compattezza tra le linee, lasciando pochi spazi e lavorando bene con i quinti sui loro esterni. Tutta la squadra si è sacrificata in modo positivo. Se mi aspettavo questi risultati? C’era consapevolezza e desiderio di poterli fare. Il merito è di tutti ma soprattutto di questi ragazzi, senza di loro io non sono nessuno. Io e lo staff siamo di contorno per mettere in condizioni migliori i protagonisti. C’è desiderio di continuare a fare punti e avere una matematica sicurezza e tranquillità“.

“L’idea era quella di lavorare bene tra le linee con Albert, con Retegui tra i due difensori centrali e creare superiorità numerica sull’esterno, con un 3+2 in costruzione con Badelj e Frendrup – spiega il tecnico -. Così abbiamo fatto bene nel primo tempo. Forse dovevamo essere più lucidi nel recupero palla, però c’è stata la volontà di tutti di sacrificarsi. Tutti quelli che sono entrati lo hanno fatto con l’atteggiamento giusto per portare a casa un punto. Mateo sta lavorando molto bene e oggi uguale, con Vitihna che ha fatto una partita strepitosa. Deve dare continuità e credo che possa essere un giocatore importante per la nostra nazionale“.

Una mossa impattante è stata sicuramente quella di inserire il tridente offensivo sin dal primo minuto: “Dopo la sconfitta con il Monza e il secondo tempo strepitoso che avevamo giocato, c’era voglia di stupire con coraggio e personalità. Indipendentemente dall’aspetto tattico, l’atteggiamento difensivo ci deve essere da parte di tutti. Si può giocare anche con quattro attaccanti ma quando si ha questo tipo di atteggiamento si sopperisce a tutto“.