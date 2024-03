Genova. Una nuova esperienza nel mondo del calcio partita in questa stagione per Domenico Criscito. Il Genoa ad inizio stagione ha deciso di affidare la leva Under 14 proprio all’ex capitano rossoblù, che nel frattempo aveva già ottenuto il patentino UEFA B.

Intervistato insieme al suo staff tecnico dal collega Claudio Nucci, in occasione della trasmissione “L’angolo dei giovani“, la bandiera genoana ha raccontato come sta vivendo la sua nuova vita sportiva.

Quanto ti hanno aiutato le esperienze fatte all’estero?

Tanto, soprattutto a livello umano. Sono stato in Russia dove il popolo è freddo e bisogna ambientarsi. I primi tempi non è stato così facile ma ho avuto la fortuna di arrivare lì e trovare Spalletti come allenatore. Mi ha aiutato tanto ad entrare al meglio nel gruppo e in città. Lo sport all’estero è vissuto in maniera diversa rispetto all’Italia. A Toronto portavo i bambini a scuola e già alle otto del mattino erano in giro a praticare sport. Per creare il campione perfetto c’è bisogno di tutto: sport, studio, la fortuna di avere alle spalle dei genitori che ti fanno crescere nel migliore dei modi. Come sto cercando di fare con i ragazzi che alleno.

C’è un aneddoto particolare sul tuo inizio al Genoa…

Avevo 14 anni e andavo in giro a fare provini. Un giorno al Vomero c’era il quello del Genoa con Claudio Onofri presente. La mia era una delle ultime partite e il mister era anche abbastanza stanco. Stava andando via e intanto mi stava arrivando una palla lunga: invece di andarci di testa, l’ho messa giù e ho iniziato a giocare. A quel punto Onofri disse che mi voleva, rimanendo sbalordito. Da lì è nato il mio rapporto con il Genoa. Dopo ho fatto un ulteriore provino a Pra’, dove alleno tutt’ora a 23 anni di distanza, e andò tutto come doveva andare.

Come si svolgono gli allenamenti settimanali?

Lavoriamo con 7/8 giocatori e ci diamo un obiettivo comune prima dell’allenamento. Poi ognuno di noi dello staff è libero di scegliere la propria esercitazione. Ripongo massima fiducia in loro e li ringrazio per avermi fatto sentire uno di loro sin dall’inizio. Abbiamo creato un ottimo gruppo di lavoro. Soprattutto su palla laterale da cross, si dice che quando l’attaccante è in area bisogna sentirlo con un braccio, il difensore non deve essere attratto solamente dalla palla. Noi da rinvio sul fondo avversario, ai nostri giocatori chiediamo di stare in marcatura sui riferimenti perché a quell’età è più facile farglielo capire. Così com’è fondamentale compiere delle scelte di gioco sul campo e giocare con entrambi i piedi, bisogna migliorare la capacità di usare il piede debole.

Quanto pesa l’invadenza dei genitori nelle categorie giovanili?

Il problema parte sin da quando i bambini sono piccoli. Noi al derby di quest’anno siamo stati insultati dal primo all’ultimo minuto da genitori dell’altra squadra. Ci siamo noi allenatori, i ragazzi devono pensare a campo e a divertirsi. Il genitore deve venire al campo e fare il tifo per il ragazzo, niente di più. Chiudere i campi ai genitori e lasciargli un visore per vedere la partita? Non so se uscirebbero più campioni ma non credo si farà mai. Il genitore vuole vedere il figlio, mi sento di capirlo perché sono le mie stesse sensazioni. Però a differenza di tanti altri io non vado a dire nulla a nessuno.

Nella tua carriera hai avuto diversi allenatori di livello. Stai provando a prendere spunto dalle loro metodologie?

Certo, ho avuto tantissimi allenatori e tanti anche molto bravi. Però quando entri in un gruppo di 26 giocatori bisogna adattarsi alle loro caratteristiche. Alleno ragazzi che fanno tanti sacrifici. Noi ci mettiamo la nostra esperienza e siamo contenti della stagione che stanno facendo. Il nostro obiettivo è quello di portarne più possibile nell’Under 15.