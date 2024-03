Genoa, Gilardino: “Primo tempo più colpa mia, ma una volta ripresa dovevamo portarla a casa”

Genova. “Nella partita di stasera, è stata più colpa mia nel primo tempo rispetto a quello che ha espresso la squadra. Sui gol tutto troppo facile per il Monza: giro palla da una parte dall’altra, troppo semplice per loro che sono una squadra di talento e qualità e hanno anche giocatori fisici. Nel secondo tempo abbiamo visto il valore del Genoa”. Alberto Gilardino non si nasconde e si prende la responsabilità di quanto accaduto nel primo tempo di Genoa-Monza, con la sua squadra in difficoltà e sotto di due reti.

“Non siamo andati bene, abbiamo lasciato troppo spazio in alcune situazioni dove sapevamo e dove potevano essere decisivi, come quelle dei gol. Ci fa rabbia, rosichiamo proprio perché nel secondo tempo la squadra è stata incredibile per come l’ha ripresa. L’interpretazione è stata feroce, abbiamo fatto qualche cambio tattico, anche negli interpreti e andarla a riprendere così in serie A, e rischiare di vincerla non è da tutti. Abbiamo però margini di maturità, ci sono momenti della stagione, dentro le partite, dove dobbiamo accendere la luce in testa. Stasera abbiamo ripreso la partita, speso tantissimo e dovevamo portarla a casa. Però questa voglia che hanno i ragazzi gliela lascio e non gliela toglierò mai”. In sostanza per Gilardino i suoi avrebbero dovuto pensare di più invece che lasciarsi trascinare alla ricerca di una vittoria.

Sulla decisione iniziale di inserire Sabelli a sinistra e Messias quinto a destra non svela troppo: “Avevo idea di partire così, situazioni iniziali in cui Stefano ha lavorato in passato e poi siamo passati a un 4-3-3 con Albert e Junior insieme a Mateo. Avevamo bisogno di velocità e di strappo e di potenziale offensivo davanti e i ragazzi sono stati bravi a riprendere quanto perso nel primo tempo. Anche l’atteggiamento è stato migliore oltre ai duelli vinti, agli attacchi verso la porta, come occasioni. Sul terzo gol c’è da limare, naturalmente”. Proprio i vari cambi di modulo secondo Gilardino sono simbolici di una volontà di crescere, di modellarsi, di lavorare a livello tattico, le varie ipotesi per cercare di esprimere tutto il potenziale che abbiamo. C’è scelta, ora e farò valutazioni per il futuro. Dobbiamo pensare a recuperare, abbiamo una sfida complicata e difficile con la Juventus”.

Perché dietro le avversarie corrono e Gilardino predica da sempre di fare punti prima di pensare ad alzare l’asticella: “La stagione è lunga e possono esserci questo tipo di momenti. Ora testa bassa e pedalare, la quota salvezza si alza 36-38-40-42 punti“.

Arriva anche l’elogio per Vitinha alla sua prima rete con la maglia del Genoa: “Lui è un giocatore vero, è forte, è entrato benissimo a Milano. Lo è anche in fase difensiva, ci piacciono giocatori del genere”.

In vista di domenica 17 Gilardino perderà Sabelli per squalifica, non recupererà probabilmente Martin, da quello che ha detto in sala stampa e invece dovrebbe rientrare Haps.