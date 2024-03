Genoa, Emma Errico: “Il Grifone una famiglia, qui ho riscoperto l’amore per il calcio”

Genova. “Al Genoa ho trovato una famiglia. Dopo dieci lunghi anni fuori di casa ho scelto di tornare nella mia terra, e ho fatto bene. Arrivavo da un periodo difficile ma il Grifone mi ha fatto riscoprire l’amore per il calcio, il mio primo amore”. Ed è proprio così il primo amore non si scorda mai. La sapevano lunga gli antichi e con questo proverbio della saggezza popolare si può riassumere il pensiero della calciatrice savonese Emma Errico.

Emma Errico è arrivata al Genoa nell’estate del 2023 e aveva annunciato il suo passaggio al Grifone, tramite i suoi social con queste parole: “Un nuovo inizio, una nuova sfida, una nuova avventura. Orgogliosa di entrare a far parte di questa famiglia, squadra. Onorata di indossare questi colori. Il Grifone, il Genoa Calcio merita sudore, lavoro, sacrificio, determinazione, educazione e rispetto. Pronta a tutto questo”.

La centrocampista ha mantenuto le promesse: tanto lavoro e tanto sacrificio per il Genoa Woman che sta disputando un ottimo campionato. La squadra allenata da Antonio Filippini è sesta in classica a solamente un punto di distanza dall’Hellas Verona: “Sin dal primo giorno di ritiro che abbiamo iniziato un percorso, siamo cresciute tanto − continua Errico − sappiamo la nostra forza sia come singole che come gruppo, siamo molto unite. Ogni settimana lavoriamo per migliorarci e sappiamo che per arrivare all’obiettivo bisogna fare di più però lavoriamo sempre con determinazione e coraggio. I nostri obiettivi sono quelli di ridurre il gap dell’anno scorso, lavorando ogni settimana per poi scendere in campo la domenica dimostrando la nostra forza. Sappiamo che siamo il Genoa e non ci possiamo accontentare”.

La giocatrice, classe ’94, ha mosso i suoi primi passi o, per meglio dire, ha tirato i suoi primi calci già in tenera età, complice il fatto che il papà era un allenatore di calcio. Emma è partita dallo Speranza ma poi ha abbracciato subito i colori del Savona, squadra della sua città: “Ho iniziato nello Speranza ma poi sono passata in biancoblù, sono entrata nelle giovanili del Savona da piccolina e ci sono rimasta fino all’età di quindici anni. Mio papà mi ha trascinato nella società che ha sede al Bacigalupo perché era un allenatore del Savona”.

Emma ha girato l’Italia, tra Cuneo, Napoli, Verona, Reggio Emilia e ora Genoa: “La scelta di vestire la maglia rossoblù è stata la migliore che potessi prendere. Arrivavo da un periodo difficile ma il Genoa mi ha fatto ritrovare la bellezza e la voglia di giocare a calcio. Con lavoro sacrificio passione e determinazione, ho esaudito il mio sogno, quello di giocare in Serie A, ringrazio tutta la mia famiglia e i miei allenatori da ognuno di loro ho imparato qualcosa. Ho fatto del mio sogno il mio lavoro, penso non ci sia cosa più bella. Alle bambine che vogliono intraprendere questa strada dico di non preoccuparsi delle malelingue, ci sono passata anche io. Bisogna cercare di lasciar correre i pregiudizi, lottare sempre per ciò che si vuole”.

Oltre trentacinque gol quelli messi a segno dalla Errico, che di ruolo è centrocampista, ma il più bello Emma se lo ricorda bene: “Direi quello con il Cuneo per lo spareggio salvezza“.

Il calcio femminile è un movimento che negli ultimi anni ha compiuto passi importanti, tra cui il passaggio delle atlete al professionismo, ma al quale manca ancora qualcosa per esplodere: “Il calcio femminile non è cresciuto come forse ci si aspettava, ma in ogni caso sta diventando sempre più importante e seguito. Mancano le basi ovvero qualcuno che ci creda ancora di più. Manca qualcuno che creda nella bellezza di questo sport in chiave femminile”.

La disciplina forse è ancora sottovalutata, ma ha grandi campionesse, con talento e tenacia. Giocatrici che fanno sacrifici importanti per arrivare ai massimi livelli. E da parecchi anni ad averli raggiunti c’è una ligure: con il numero 13 Emma Errico.