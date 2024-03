Il gelato “per accendere i riflettori sulla parità di genere”: ironia e polemica sull’iniziativa di Regione e Comune

Genova. “Le donne chiedono diritti, il Comune di Genova dà loro il gelato”. È soltanto uno dei tantissimi commenti (in crescita) condivisi sui social dopo il lancio dell’iniziativa di Confartigianato Liguria con la partecipazione dell’assessorato alle Pari Opportunità di Regione Liguria e del Comune di Genova.

Al centro, come si intuisce, ci sono tre gusti ad hoc realizzati da tre gelatieri genovesi per celebrare l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. E la scelta di promuoverli come utile strumento per sensibilizzare su un tema così complesso e delicato come i diritti delle donne e la parità di genere non ha mancato di suscitare polemiche, che si sono allargate a macchia d’olio sui social.

“Seguendo le linee guida di Stile Artigiano, che prevedevano la creazione di un gelato che associasse alla figura della donna il concetto di “meraviglia”, la Gelateria Viganotti ha dato vita al gusto “Val d’Oro e Ibisco, dalle soleggiate terre del sud alle vette delle dolomiti” – ha fatto sapere il Comune di Genova in una nota condivisa anche sul sito istituzionale – Gli ingredienti sono una selezione di Agrumi e un infuso di thè rosso e ibisco. La Gelateria Capriccio propone invece “Women”, un sorbetto di mirtilli e spumante con variegatura di passion fruit e buccia di limone grattugiata. “Primavera in rosa” è il semifreddo striato con purea di frutti di bosco e decorato con pan di spagna della Cremeria delle Erbe: il caratteristico colore rosa è dato dalla polvere di barbabietola”.

Ad alimentare le proteste alcune dichiarazioni dell’assessora alle Pari Opportunità di Regione Liguria, Simona Ferro (“La filosofia dell’iniziativa che presentiamo oggi grazie alla maestria e alla creatività dei gelatieri genovesi è chiara: anche un gesto semplice come mangiare un gelato diventa l’occasione per riflettere sul significato dell’8 marzo”) e della collega in Comune, Francesca Corso: “I tre gusti di gelato dedicati alla Giornata Internazionale della Donna sono una lodevole iniziativa che accende i riflettori sulla parità di genere e sulla necessità di costruire tutti insieme una società davvero inclusiva e a misura di donna. Per raggiungere questo obiettivo servono anche proposte innovative e simboliche, capaci di raggiungere un pubblico molto ampio”.

Tra i primi a commentare Non Una di Meno Genova, che per l’8 marzo sta organizzando una manifestazione con corteo in partenza da piazza Caricamento: “8 marzo 2024: In Francia il diritto all’aborto libero e gratuito entra nella carta costituzionale, intanto in Catalunya gratis per sempre in farmacia protezioni ecologiche: coppette, mutande assorbenti. Per tuttə da 10 a 60 anni. Nuovi diritti, fatti per restare – ricordano – In Liguria ci fanno assaggiare tre nuovi gusti di gelato rosa. Ci meritiamo di meglio”.

Alle proteste locali – diversi consiglieri di opposizione hanno criticato l’iniziativa e le dichiarazioni istituzionali – si sono aggiunte quelle che hanno viaggiato sulle pagine Instagram che si occupano di temi sociali e di attualità, alcune ricorrendo alla satira: “Genova, ma tutto bene?”, è stato quello dell’associazione No Justice No Peace Italy, 130.000 follower.

E ancora The Period, magazine femminista, che tira in ballo Secco, l’iconico personaggio di Zerocalcare, e il suo “S’annamo a pijà er gelato?”. C’è poi chi ironizza amaramente: “Salve lo avete il gusto: Poter tornare a casa sicura la sera? Femminicidio? Tampon tax? Pari opportunità? No, però abbiamo primavera in rosa con una spolverata di patriarcato”.