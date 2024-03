Gaza, Ghio (Pd): “Grave che governo non sblocchi stallo degli aiuti”

Genova. “È grave che il ministro Tajani non sblocchi i fondi per le organizzazioni che garantiscono il sistema di assistenza necessario per la popolazione di Gaza e che non abbia illustrato in Aula nessun percorso sostanziale per sostenere il cessate il fuoco votato dal Parlamento con la mozione presentata dal PD. Il popolo palestinese non ha più tempo e per sopravvivere aspetta azioni concrete da parte dei governi per il cessate il fuoco immediato. Alla popolazione di Gaza manca tutto: elettricità, cibo, acqua, medicine, carburanti”.

Così la vicepresidente dei deputati del Pd Valentina Ghio dopo la risposta alla sua interrogazione durante il Question Time alla Camera.

“Ma in questo momento è il cessate il fuoco il passo fondamentale. Senza questo non esisterà tutto il resto. Per tutte queste ragioni avevamo chiesto al governo di illustrarci le iniziative messe in atto per far tacere le armi nella Striscia di Gaza e per la consegna degli aiuti umanitari e di chiarire in merito alla sospensione dei fondi destinati alla cooperazione italiana e all’Unrwa, ma non abbiamo ottenuto alcuna risposta concreta”, conclude.