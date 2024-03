Garibaldi (Pd): “Basta tirocini extracurricolari a 500 euro o non pagati, la Regione intervenga”

Genova. “Basta una delibera per aumentare l’indennità dei tirocini extracurricolari e pagare quelli estivi, che nella nostra Regione sono ancora non retribuiti. Non ci sono giustificazioni. Quelle sollevate dall’assessore Sartori, sull’attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, sono state smontate dalle sue stesse parole, quando ammette che la Liguria non ha fatto ancora nulla, mentre altre Regioni si sono mosse autonomamente aumentando i compensi”. Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi sulla risposta in aula alla sua interrogazione sui tirocini di orientamento, compresi quelli estivi.

L’assessore alle politiche attive dell’occupazione Augusto Sartori ha rilevato la necessità di una disciplina organica in ambito regionale e che appare, quindi, possibile, nel più grande programma di riforma organica sui tirocini, prevedere prima della stagione estiva che i 500 euro mensili siano adeguati anche sulla base dell’inflazione, così come è avvenuto in altre Regioni.

“Correre ora ai ripari, quando già nel 2021 avevamo chiesto che i tirocini estivi venissero riconosciuti al pari di quelli extracurricolari svolti durante l’anno, è a dir poco una soluzione tardiva – attacca però Garibaldi -. La giunta provveda a modificare l’indennità: 500 euro è la metà della soglia di povertà. Dal 2018 ad oggi le indennità non sono state neppure aggiornate all’inflazione. Spesso dietro i tirocini extracurricolari si nasconde uno sfruttamento che va assolutamente contrastato”.

“La giunta quindi provveda a deliberare l’adeguamento dell’indennità e il riconoscimento dei tirocini estivi come tirocini di orientamento, prevedendo anche in questo caso un’indennità adeguata e dignitosa”, conclude Garibaldi.